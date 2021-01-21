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Cilt Bakım Ürünümden Ayrılma Zamanım Geldi mi?
"Kozmetik sektörü her geçen gün gelişiyor ve cazibesini arttırıyor. Özellikle biz kadınlar indirimlerin, reklamların büyüsüne kapılıp, ihtiyacımızdan fazla ürün alabiliyoruz. Peki bu ürünleri nasıl kullanmalıyız ya da ne zaman kullanma malıyız?"
Cilt bakım ürünlerimizi sonsuza dek kullanamayız, bazı işaretler ürünlerimizden ayrılma zamanımızın geldiğini söyler nedir bunlar?
- Ürünün üzerindeki son kullanma tarihi geçtiyse; bazı ürünlerde tarih net olarak belirtilir buna bakarak karar verebilirsiniz. Ancak ne yazık ki her ürün üzerinde bu bilgi bulunmaz.
- Ürünün kutusu üzerinde açık kavanoz resmi ve yanında 6, 12 ay gibi tarihler olabilir. Bu bize ürün açıldıktan sonra bu süre içinde kullanılması gerektiğini söyler. Ürünü açtığınız tarihi not edin ve bu süreçte bitirmeye çalışın.
- Hislerinize güvenin rengi, kokusu, kıvamı değişmiş ürün büyük ihtimal bozulmuştur. Rengi değişmiş ürünlerde bakteri ve mantar üremiş olabilir. Bunlar ciltte enfeksiyon ve tahriş yapabilir.
- 4.Bekleyen ürünler bileşenlerine ayrılır. Bu durumda ürünün etkisi azalır. Ciltte alerji, sivilce oluşumu gibi ek sorunlara neden olabilir. Kısacası kullanmamak kullanmaktan daha faydalıdır.
- Eğer organik ya da doğal içerikli ürünleri tercih ediyorsanız. Bunlar koruyucu katkı maddelerini kullanmadıkları ya da az kullandıkları için daha erken bozulur. Ürünü daha iyi korumak ve daha kısa sürede tüketmek gerekir.
- 6.Ampul veya küçük paketlerde bulunan tek kullanımlık ürünlerden kullanıyorsanız. Açıldıktan sonra bekletmeyin, tekrar tekrar kullanmayın.
- Kavanozdaki ürünlerin ömrü daha kısadır. Mutlaka elinizi yıkadıktan sonra ya da temiz bir spatula yardımıyla kullanın.
- Üründen ürüne değişmekler beraber genel bilgi olarak açılmış ürünleri 1 yıl, açılmamış ürünleri 2 yıla kadar kullanabilirsiniz.
- Ürünlerinizi güneş altında, nemli ve sıcak ortamlarda bulundurmanız kısa sürede bozulmasına neden olur. Serin ve kuru ortamlarda kapağı iyi kapatılarak kullanılmalıdır.