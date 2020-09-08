Cildiniz Sonbahara Hazır mı?

Yaz sonrasında cildimizde kuruluk, tıkanmış gözenekler ve lekeler fark edebiliriz. Saçlarımız daha kuru ve mat olabilir.

Ama moral bozmaya gerek yok. Biraz destekle her şey yoluna girer.

Cildiniz derin temizliğe ihtiyaç duyar.

Açık hava ve güneş altında geçirilen zamanlarda terle birleşen kir ve makyaj artıkları gözenekleri tıkayarak komedon, hatta sivilce oluşumlarına neden olabilir.

Cilt derin temizliğe ihtiyaç duyar. Profesyonel bakımlar, cildin derin temizlenmesi ve yüzeydeki eskiyen hücrelerin atılması için iyi bir fırsattır. Buna ulaşamadığınız ortamlarda evde yapılacak kil maskeleri hem cildinizdeki toksinlerin atılması ve hem de gözeneklerin temizlenmesi için faydalıdır.

Artan nem ihtiyacı

Deniz ve havuz sonrası klor, tuzlu su ve UV ışınları cildi kurutur. Bol bol nemlendirici kullanmak, nem maskeleri yapmak cilde destek olur. Ancak cilde uygulanan maske ve kremler bazen yetersiz gelebilir, bu durumda gençlik aşısı (nem aşısı), gibi hem daha etkili hem de uzun süreli fayda sağlayabilecek yöntemler tercih edilebilir.

Bu tedavide minik iğnelerle hyalüronik asit uygulanır. Ciltte nemlenme, canlanma ve sıkılaşma sağlanır.

Lekeler tedavi edilebilir

Yaz sonrası çiller, lekeler ve düzensiz renk tonu az ya da çok hemen herkeste görülür.

Genellikle güneşin etkisi azaldıkça bu görünümler azalır. Ancak bazıları için tedavi gerekebilir. Cildimizin normal bir yenilenme süreci vardır eskiyen hücreler atılırken yerine sağlıklı ve genç hücreler gelir. Kese ve peeling gibi işlemler ciltteki eskiyen hücrelerin daha hızlı atılmasını sağlar. Genç ve sağlıklı hücreler cilt üzerinde daha ışıltılı bir görünüm oluşturur.

Kimyasal peeling uygulaması cildin yenilenmesi, renk tonunun düzeltilmesi için çok faydalıdır. Güneşin yıprattığı cilt hücreleri atılarak yerine sağlıklı hücrelerin gelmesi için gerekli etkiyi sağlar. Böylece yenilenen cilt ışıltısını tekrar kazanır.

Yine cilt için faydalı bir başka yöntem mezoterapi uygulamasıdır. Deriyi besleyen vitamin mineraller minik iğnelerle uygulanarak cildin içerden beslenmesi sağlanır. Daha taze ve sağlıklı görünüm elde edilir.

Güneş ışınlarının, havuz ve deniz suyunun saçlar üzerindeki etkileri kuru ve mat görünüme neden olabilir. Saçı onaran ve besleyen maskeler, yağlar kullanmak eski ışıltısını tekrar kazandıracaktır.

Güneş korumayla ilgili en yanlış bilgi, güneş korumanın sadece yaz aylarında yapılması gerektiğidir. Cilt her mevsim güneş korumaya ihtiyaç duyar. Güneşin ciltteki olumsuz etkileri yıllar içinde aldığı toplam etkileridir. Bu nedenle ne sonbahar nede kış aylarında güneş korumayı ihmal edemeyiz.

INSTAGRAM