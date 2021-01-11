Cildimizdeki Kolajeni Nasıl Artırırız?

Güneş ışınları, hava kirliliği ve sigara içme gibi sebepler ciltteki kolajen kaybını hızlandırır.

Gergin ve pürüzsüz cilt görümü için amacımız hem mevcut kolajeni korumak ve hem de üretimini arttırmak olmalıdır.

Bunu yapabilmek için kullanabileceğimiz yöntemler nelerdir?

1. Bazı cilt bakım ürünlerinin kolajeni arttırıcı etkileri vardır.

Retinol içeren cilt bakım ürünleri, hücrelerin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini arttırır.

C vitamini içeren ürünler, antioksidan etkileriyle mevcut kolajeni korur, yeni kolajen üretimini arttırır.

Peptitler, kolajen ve elastin üretimini artırarak, cildi sıkılaştırır. Çizgi ve kırışıklıkları azaltır.

Aloe vera cildi yatıştırır ve kolajen üretimini arttırır.

2. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu kullanın.

Güneş ışınları kolajene zarar vererek ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu hızlandırır. Düzenli güneş koruma alışkanlığı çok erken yaşlarda başlanmalı ve düzenli olarak devam etmelidir.

3. Şekerli gıdaları azaltın.

Şeker kolajene zarar vererek, ciltteki yıpranmayı arttırır. Beslenme rutininizde bu tarz gıdalardan kaçının.

4. Yüksek protein içeriğine sahip gıdalar

Bu tarz gıdalar, kolajen üretimini arttıran amino asit kaynağıdır. Balık, yumurta, kırmızı et ve tavuk protein içeriği nedeniyle cilde kolajen desteği sağlar.

5. Uykunuza önem verin.

Düzenli ve yeterli uyku süresinin cilt kolajenini koruduğu, cilt yaşlanmasını yavaşlattığı gözlenmiştir.

6. Sigara içmeyin.

Sigara içmek, cildinizi çeşitli şekillerde yaşlandırır. Cilde gelen kan akımını ve oksijeni azaltır. Koruyucu antioksidanların tüketimini arttırır, kolajen ve elastine zarar verir.

7. Beslenmenizde mevsimine uygun sebze ve meyvelere yer verin.

Bu tarz gıdalar antioksidan etkileriyle kolajeni korur.

8. Düzenli egzersiz yapın.

Egzersiz ile ciltteki oksijenlenme artar ve toksinler daha iyi atılır.

Ayrıca egzersiz kilo kontrolü de sağladığı için cilt yaşlanmasını yavaşlatır.

9. Stresinizi yönetin.

Stres altında vücudun kendini onarma yeteneği zayıflar, cildin yaşlanma süreci hızlanır. Bu nedenle stresi yönetebileceğimiz yöntemler geliştirmeliyiz.

Fazla alkol tüketiminin kolajen üretimini azalttığı ve doğal savunma sistemlerini zayıflattığı düşünülür.

Kolajen takviyeleriyle ilgili erken sonuçlar, cildin nemini ve elastikiyeti arttırdığı ve kolajeni güçlendirdiği yönündedir. Ancak bu konuda kesin konuşabilmek için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bunlara ek olarak doktorunuzun uygulayacağı bazı yöntemler ciltte kolajenin kalitesini ve yoğunluğunu arttırır.

Sıklıkla kullanılan bu yöntemler, kimyasal peeling, lazer tedavileri, IPL uygulamaları, mikroiğneleme (dermapen veya dermaroler), radyofrekans ve fokus ultrason yöntemleridir.

INSTAGRAM