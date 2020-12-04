İmplant Yaptırırken Çok Dikkatli Olun!

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler, diş sağlığı alanında implantların her geçen gün daha fazla kullanılmasını sağlıyor. Ancak implant yaptırırken sadece fiyata odaklanarak tercihte bulunmak doğru değildir. Çünkü piyasada çok fazla kalitesiz ve sahte implant bulunuyor.

Sahte implant nedir?

Sahte implant, piyasada bilinen implant markalarının, dış kabı da dahil olmak üzere kullanılan tüm parçalarının taklit edilerek, birebir aynısının piyasaya sunulmasıdır.

Uluslararası patentli ürünlerin kopyalanmasıyla daha ucuza üretilen implantların kullanımı arttıkça, bu konudaki hasta şikayetleri de artıyor. Uzun süreli araştırmalar sonucunda üretilmiş olan patentli ürünler, etik davranmayan bazı kişiler tarafından, ucuz implant üretebilmek için yapısı ve kullanılan malzemeler değiştirilerek kopyalanabiliyor. Bu da ortaya çıkan implantın kalitesini tamamen düşürüyor.

Ayrıca Uzakdoğu'da herhangi bir denetim yapılmadan, sipariş sayısının 1000 adet olması şartıyla, kendi adınıza implant ürettirebiliyorsunuz. Özetle implant pazarlamasının yapılması artık çok kolay.

Parçaları yerine oturmuyor...

Kullanılan sahte veya kalitesiz implantların hastalara uygulandığı durumlarda, implant parçaları yerlerine düzgün oturmuyor. Parçalar arasında kalite kontrolü olmadığı için uyum problemi oluyor. İçindeki titanyum maddesinin olması gereken değerde olmaması nedeniyle bir süre sonra bağlantılarda oynama oluyor. İmplant ile üzerine gelen kesik diş şeklindeki parçanın birbiri ile tam birleşmemesi nedeniyle arada açıklık kalıyor ve bu bölgede bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşuyor. Bakterinin birikmesi de, diş eti hastalıklarının ve kemik erimesinin (Periimplantitis) başlamasına sebep oluyor.

Kemik erimesine neden oluyor!

Denetimsiz şartlarda üretilen, gerekli uluslararası standartları sağlamayan, CE belgesi olmayan uzak doğu menşeili bu implantlar ülkemize kaçak yollarla getiriliyor.

Sahte implantların kullanılması zamanla kemik erimesine, enfeksiyona ve implant kaybına kadar giden ciddi sorunlara neden olabiliyor. Uzun vadede başka komplikasyonlar da görülebiliyor.

Birçok hasta yapılan implantları kaybedebiliyor. Tercih edilecek olan implantın, uzun yıllardır sektörde bilinen, CE belgesi olan, denetimli üretim yapan bir markanın ürünüolmasına dikkat edilmelidir.

Parçalar benzer olsa da...

İmplant çene kemiği ile kaynadıktan sonra, eğer ki hasta da ağız bakımına önem veren biriyse, implantı hayat boyu kullanabilir. Fakat ilerleyen süreçlerde, implantın üzerine vidalanan, bizim "abutment" dediğimiz, kesik diş şeklindeki parçanın veya vidasının yenilenmesi yani değişmesi gerekebilir.

İşte bu durumda kullanılan implant markasının, piyasada var olması ve bu parçaları üretiyor olması gerekir. Farklı markaların parçalarının benzer olmasına rağmen, birbirleri ile uyumlu olmadığını biliyoruz.

İmplantının üzerine uyumlu parça bulunamadığı için, bazı hastaların implantlarının çıkarıldığı durumlara maalesef sık rastlıyoruz. Bu nedenle implant yaptırırken, uygulamayı yapacak olan hekiminizle, tedavinin başında konuşarak, uzun yıllar sonra da parçalarına rahatça ulaşabileceğiniz implant markasını tercih etmek istediğinizin altını çizmelisiniz...

Hastalara tavsiye

Bu noktada implant yaptıracak olan hastalara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum.

- İmplantın kaliteli ürün ve tecrübe gerektirdiğini unutmamalısınız.

- Sadece fiyat odaklı düşünmemelisiniz.

‘İmplant uygulamasında başarının iki önemli ayağı vardır. Birincisi uzun süreli klinik sonuçlarla başarısını ispatlamış uluslararası standartlarda patentli ürünlerin kullanılması.

Diğeri ise implant konusunda eğitim almış bir hekim tarafından uygulanmasını tercih etmek. İşte bu iki unsura dikkat etmelisiniz.