Hastaya Avantaj Sağlayan Teknik: All On Four

Nedir bu teknik?

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan diş eksiklikleri için geliştirilen diş sağlığı yöntemlerden biri tabii ki implant tedavisidir. Ancak dişsiz ya da yakın zamanda dişsiz kalma riski bulunan kişilerde implant tedavisi, hem çok uzun süreli hem de yüksek maliyetli olabiliyor.

All On Four tekniği, hiç dişi olmayan hastalarda ileri cerrahi yapılması gereken durumları ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan, pratik, etkili ve başarılı sonuçları veren bir tedavi yöntemidir. All on four tekniği, 2003 yılında Malo ve arkadaşları tarafından geliştirilen, aşırı kemik kaybı nedeniyle protez kullanamayan hastalara uygulanan, toplam 4-6 implant ile protezin sabitlenmesine dayalı bir tedavi konseptidir. Kemik kayıpları genellikle çenelerin arka bölgelerinde oluşmakta olup, hastaların çenelerinin ön bölgelerinde genellikle implant yapımı için yeterli kemik vardır. Işte bu teknikte bu bölgeleri kullanarak implant yapılmaktadır.

Bu işlemde hastalar aynı gün içinde geçici sabit protezlerini kullanmaya başlarlar.

Detaylı muayene gerektiriyor!

All on four (dörtlü implant sistemi), implant tekniğiyle tedavisi gerçekleştirilecek olan hastanın detaylı muayenesi ve radyolojik tetkikleri yapılır. Çekilmesi gereken dişler varsa lokal anestezi ile çekilir ve aynı sırada implantlar yerleştirilir. Tedavi öncesinde alınan ölçüye göre hazırlanan geçici sabit protezler, aynı gün hasta tarafından kullanılmaya başlanır.

Başarı oranı çok yüksek...

All On Four implant tedavisinin avantajlarını sıralamak gerekirse:

- Başarı oranı yüksek olan bir tedavi türüdür.

- Çenelerde kemik kaybını önlemeye yardımcı olur.

- Tedavi ve nekahat süresi kısa ve ağrısızdır.

- Aynı gün içinde implant ve sabit protez işlemi yapıldığı için hasta fiziksel manada mağduriyet yaşamaz.

- Konuşma ve çiğneme fonksiyonlarında iyileşme sağlar.

- Hareketli protez kullanımında zorlanan ve bulantı refleksi olan hastalar için oldukça uygundur.

- Kişiye özel planlanabilen, estetik bir görünüm, gülme hattı ve gülüş estetiği sağlar. Estetik katkısı ile hastanın kendine özgüveni artar.

- Kullanılan dental implant sayısı azaldığından ve ilave cerrahi işlem gerektirmediğinden klasik diş implantına göre maliyeti daha düşüktür.

- Tam diş protezlerine (damaklık) göre kullanımı daha kolaydır.

- Seans sayısı az olduğundan, şehir dışında ikamet eden ve yaptırmak isteyen hastalar için de uygundur.

Hastalara önerilerim var

Bu tekniği kendisine uygulatmak isteyen kişilere,40 yıldır bu mesleği yapan bir cerrah olarak bazı tavsiyelerim olacak.

Çene cerrahınızın verdiği ilaçları düzenli kullanın.

Geçici sabit protez döneminde hiçbir şekilde sert besinler tüketmeyin.

Doktorunuzun önerdiği diyete ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterin.

Kemiğin kaynaşma sürecini tamamladığı ilk 3 ay sonrasında, yapılan kalıcı protezlerle, normal beslenme düzenine geçebilirsiniz.

Geçici sabit protezlerde bir kırık oluşursa hemen doktorunuza gidereki, olası implant kaybının önüne geçin...

Ayrıca kalıcı protezlerin yılda bir kez çıkarılıp temizlenmesi, uzun dönem başarı için önerdiğim bir işlemdir.

Herkese sağlık dolu günler dilerim...