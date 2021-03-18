Dokularınızın Dostu: Seramik - Zirkon İmplant

Tedavide başarı oranlarını artırdı

Dental implant, diş tedavilerinde ortalama 60 yıldan bu yana uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, dental implantoloji alanında kullanılan seramik implantlar, stabilite, kısa dönem ve uzun dönem performans açılarından gerekli standartları karşılayamıyordu.

Ancak günümüzde kullanılan, seramik- zirkonyum implantlar, doku dostu özelliği, doğal görünümü yönleriyle implant hastalarının dikkatini çekerek, çok talep gören implant tedavilerinden biri haline geldi ve tedavilerde başarı oranlarını da artırdı.

Zirkonyum implantlar, biyouyumlu, onaylanmış zirkonyum malzemesinden üretilmektedir. Güvenilir, antialerjik özelliğinin yanında, metal içermemesi nedeniyle tercih edilmektedir.

Her geçen gün ilgi artıyor!

Zirkonyum; stabilite, osseointegrasyon ve prostetik uyumluluk özellikleri ile titanyum implantlar tarafından belirlenen standartlara uygun olarak artan, onaylanmış bir implant malzemesidir.

Özellikle estetik görünümü, doku dostu ve antialerjik olması, metal içermemesi gibi nedenlerle, zirkon implantlara olan talep her geçen gün hızla artmaktadır.

Kozmetik ve farmasötik ürünlerdeki; geniş çaplı titanyum oksit uygulamasının neden olduğu titanyum intoleranslarının artması nedeniyle, zirkon implantlar günümüzde büyük önem kazanmaktadır.

Çeşitli problemler zirkon implant ile aşılıyor...

Titanyum kullanımının olduğu, klasik implant yönteminin beraberinde getirtiği çeşitli problemler, zirkon implant kullanılarak aşılabilir.

Peki zirkon implantların öne çıkan özellikleri nelerdir?

Zirkonyum, doku dostu bir materyaldir yani biyouyumludur. Uzun vadede diş eti ve kemik ile bir uyumsuzluk yaşatmaz. Bu da, kişinin bağışıklık sistemini etkilemeyeceği veya zararlı olmayacağı anlamına gelir.

Zirkon implantlar;

Renginin beyaz olması nedeniyle, normal dişlerden ayırt edilmezler. Özellikle ön bölgelerde, diş etinden metal yansıması gibi sorunlara neden olmaz ve diş eti çekilse bile estetik açıdan sorun oluşturmazlar.

Özel bakım gerektirmezler, doğal dişler gibi fırçalanabilir ve rahatlıkla tedavi edilebilirler.

Metal alerjisi olan hastalar için de idealdir. Bu implantlar hastaya sağlık açısından zarar vermezler.

Yapılan porselen kaplamalar ile uyumları yüksektir.

Kimyasal korozyona karşı son derece dayanıklılardır. Vücudun diğer bölgelerine ulaşmazlar.

Ağız içerisinde plak dediğimiz bakteri kümelerinin, zirkonyum implant üzerine yapışması, titanyuma göre çok daha azdır. Bu nedenle de zirkon implantlarda yumuşak doku iltihaplarına çok az rastlanır.

Hiç mi dezavantajı yok?

Yazıyı okurken, "bu zirkonyum implantın hiç mi dezavantajı yok?" diye düşünebilirsiniz. Zirkonyum implantın dezavantajı yok denecek kadar azdır.

Maliyetleri titanyuma göre yüksektir. Farklı bir konsept olduğu için uygulama öncesi hekimin eğitim alması gerekir.

Bu implantın titanyum implant ile karşılaştırıldığında daha maliyetli olduğunu söyleyebilirim.

Zirkon implantlar gelecekte titanyum implantlar çok daha büyük rakip alternatif olacağını düşünüyorum.