Dişte Kemik Kaybını Engellemek 'İmmediat İmplant Tedavisi' İle Mümkün

İmplant tedavisinin ne olduğunu, günümüzde birçok kişi biliyor. Özellikle implant tedavisini, deneyimli ve işinin ehli olan diş hekimi veya uzman bir çene cerrahına yaptırmış olanlar, konuya ve detaylarına çok hâkim.

Peki immediat implant tedavisi nedir? Bunu da biliyor musunuz?

Bilmeyenler için hemen detayları vermeye başlamak isterim.

Geçtiğimiz dönemlerde, implant tedavisinin uygulanabilmesi için, dişin çekilmesi ve çekilen dişin boşluğundaki yaranın iyileşmesi için 3-6 ay gibi bir sürenin beklenmesi gerekiyordu.

Fakat içinde bulunduğumuz bu dönemde, diş çekiminin ardından, eğer ki çekilen dişin yerinde iltihaplı bir durum yani aktif bir enfeksiyon yoksa, çekim sırasında dişin etrafındaki kemik sağlamsa bu alan temizlenerek implant uygulaması yapılabilir.

İşte buna da "immediat implant tedavisi (anında implant yerleştirilmesi)" denir.

Bölgede yeterli kemik olmalı!

Diş çekiminin gerçekleştirildiği andan itibaren ilk 24 saat içinde kemikte yavaş bir şekilde erime başlar.Oluşabilecek kemik kaybı aynı zamanda genellikle diş etinde de incelmeye neden olur.

İşte çekimin ardından yapılan immediat implant ile dişte yaşanabilecek olan kemik kaybı ve diş eti erimesi engellenebilir. İmmediat implant uygulanmasının koşullarından biri, implantın yapılacağı bölgede yeterli kemiğin bulunmasıdır. Ayrıca diş çekiminin minimum travma ile yapılması ve ihtiyaç duyulması durumunda, implantın çevresine kemik tozu ilavesi yapılması gerekir.

Genellikle ön dişlere uygulanıyor

Diyelim ki bir kaza geçirdiniz ya da ağız bölgenize sert bir darbe aldınız veya enfeksiyon geçirdiniz ve dişlerinizde bazı kayıplar meydana geldi.

Atacağımız ilk adım, kemik durumunun diş implantı yapılmasına izin verip vermeyeceğini incelemek oluyor.

Eğer ki çene kemiği, implant uygulamasına müsait bir durumdaysa, hastaya aynı seansta implantlar yapılır. Böylece hastaya rahat bir kullanım ve diş sağlığı ile eksiğin giderilmesi sağlanmış olur.

İmmediat (Anında implant yerleştirilmesi) ismini verdiğimiz bu yöntem, genellikle ön dişlerdeki kayıplar için tercih edilir. Kozmetik açıdan hasta için bir kaç gün bile olsa, ön dişleri olmadan vakit geçirmek rahatsızlık veren bir durumdur.

İmplantın yerleştirilmesi sırasında kemikten yeterli destek alınabiliyorsa, aynı gün hastaya geçici sabit dişi de yapılabilir. Uygun durumlarda azı dişi bölgesinde de uygulanabilmektedir.

İşlem sonrasında bunlar yapılmalı

Hastanın işleminde, eğer ki geçici olarak immediat implant üstü sabit protez kullanılmışsa, hastanın yumuşak besinleri tercih etmesi tavsiye edilir. Osteointegrasyon dediğimiz, kemik ile implantın kaynaşma olayı için 1.5 - 2 ay gibi bir süreye ihtiyacımız vardır. Bu süre dolmadan eğer hastaya İmmediat yükleme (anında yükleme) yapılmışsa hastanın bu implantı gelen çiğneme yüküne engel olması gerekir.

Bu nedenle yumuşak besin tüketilmesi çok önemlidir. Bunun haricindeki durumlarda, kişinin ilaçları düzenli bir şekilde kullanması, buz kompres uygulaması yeterli olacaktır.

Bu yöntemin avantajları var!

İmmediat implant tedavisinin birden fazla avantajı bulunmaktadır.

Bu uygulama sayesinde hastalar, tedaviye daha az vakit ayırırlar. Diş çekiminin iyileşme süresi beklenmez. Aynı anda olması hastanın ikinci bir cerrahi işleme bağlı sıkıntısının oluşmasını da önler. Ayrıca çoğu zaman hastaya geçici olarak immediat implant üzeri sabit protez yapıldığı için hasta dişsiz kalmaz. İmplantın çekim boşluğuna yapılması nedeniyle, implantın yerleştirilme, pozisyon hataları çok az oluşur.Herkese sağlık dolu günler dilerim...