Diş Hekimi Muayenesi Kabusunuz Olmasın!

Türkiye'de 4 kişiden biri korkuyor...

Birçok kişi için sağlıklı dişlere sahip olabilmek çok önemlidir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı konusunda uzman olan, deneyimli ve güvenilir bir diş hekimine, düzenli olarak 6 ayda bir, yani yılda 2 kez muayeneye gidilmesi gerekmektedir. Fakat bazı kişiler diş hekimine tedavi olma konusunda çeşitli korkular ve endişeler yaşar. Bizler bunu, 'dentofobi' olarak isimlendiririz.

Bu durum;

Hastanın diş kontrollerini ertelemesine ve diş çekimlerini yaptırmamasına yol açar.

Türkiye'de ve hatta dünyada Dentofobi yaşayan çok fazla birey vardır.

Öyle ki yapılan araştırmalara göre; ABD'de nüfusunun %9 ila %20'si , Türkiye'de ise 4 kişiden biri, korkuları nedeniyle diş hekimi muayenesinden kaçınmaktadır. Yani bu aslında evrensel bir problemdir.

Dentofobi neden oluşur?

Dentofobinin yaşanmasına kaynak oluşturabilen çok önemli 2 nokta vardır.

Bunlardan biri: Hastanın yaşamış olduğu kötü travmatik deneyimlerdir. Bir diğeri ise doktorun hastayla olan iletişimidir. İletişimin iyi olması hastada güven, olumsuz olmasıysa güvensizlik hislerini yaratabilir.

Bunların dışında diğer sebepler arasında:

- Çevreden olumsuz içerikli hikâyeler dinleme,

-Ağrı korkusu

-Aneztesinin etkileri korkusu

-Utanma ve kişisel alan sınırları ihlali (diş hekiminin işlem sırasındaki pozisyonu) gibi nedenler gösterilebilir.

Peki bu korkuyu yenmenin yolları nelerdir?

Bu tür bir korkunuz varsa diş tedavilerinizi kesinlikle, ilgili, sağlıklı iletişim kurabildiğiniz, şikayetlerinizi ve isteklerinizi detaylıca dinleyen, güven duyduğunuz bir diş hekimine yaptırmalısınız.

Diş hekiminize tanı aşamasında tüm şikâyetlerinizi eksiksiz olarak anlatmalısınız. Ayrıca hekim korkunuzdan da bahsetmelisiniz. Bu durumda diş hekiminiz, tedavinin başarılı olabilmesi için bu düzlemde tedavi çizelgesi hazırlayacaktır.

Diş hekimi korkusu genellikle çocukluk çağlarından başlar. Bu nedenle çocuklarınızı küçük yaştan itibaren, periyodik düzende tecrübeli bir diş hekimine kontrol için götürmelisiniz. Böylece çocuklarınızın ileride Dentofobi yaşamasının önüne geçmiş olursunuz.

Unutmayınız!

Gelişen teknoloji ile diş sağlığı alanında hem hekimin hem de hastaların işlerini oldukça kolaylaştıran cihazlar kullanılmaktadır. Günümüzde gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamalarının hiçbiri ağrılı değildir. Kullanılan ağrı kesici ve antibiyotikler oldukça etkili biçimde ağrıyı kesebilmektedir.

Sedasyon ile tedavi mümkün

Bilinçli Sedasyon:

Diş tedavisi sırasında oluşabilecek; ağrı, endişe, korku ve mide bulantısını ortadan kaldırmak amacıyla "derin uyku" olarak adlandırılan işlemdir.

Anestezi uzmanı eşliğinde yapılır. Hasta işlem sırasında uyanıktır fakat tedavisinin yapılmasına izin verir. Tedavi sonunda yapılan işlemin çok az bir kısmını hatırlar.

Diş tedavileri nedeniyle çok korkan, anksiyete yaşayan ancak tedaviyi yaptırmak zorunda olan kişiler, sedasyon yönetimi tercih edilebilir.

Genel Anestezi:

Genel anestezi, hastaların herhangi bir ağrılı cerrahi işlem için uyutulması, işlemin sonunda da uyandırılmasıdır.

Çok sayıda büyük işlemleri, büyük tedavileri olan hastalara, hastane koşullarında genel anestezi altında tüm dış tedavileri önerilebilir.

Unutmayın!

Diş Hekimleri psikiyatrist değildir. Bazı hastaların psikayatrik destek alarak diş hekimi korkularını yenmeleri gerekmektedir.

Geçtiğimiz günlerde, bir hastama genel anestezi randevusu ile işlem planladık. Fakat korkuları nedeniyle randevuya gelemedi ve işlemi iptal etmek zorunda kaldık.

Benzer hastaların psikayatrik tedavi ile bu sorundan tamamen kurtulmaları sağlanabilir.

Herkese sağlık dolu günler dilerim.