Ağız Sağlığının Baş Düşmanı: Sigara!

Sigaranın genel olarak vücuda ve insan sağlığına ciddi zararları olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Peki tütün mamullerinin ağız sağlığına olumsuz etkileri nelerdir?

Sayısal veriler can sıkıyor…

Türkiye’de tütün ilk kez 1600’lü yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

1687 yılında tarımı yapılmıştır.

Günümüzde de, ülke çapında üretilen tütünün %90’ı sigara yapımında kullanılmaktadır. Türkiye’de 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanmaktadır. Sigara kullanan 100 kişiden %40’ı, bu alışkanlığa ne yazık ki, 15-20 yaş aralığında başlamaktadır.

Ağız kurulu ve ağız kokusunun nedeni sigara

Sigara kullanımı, vücuttaki sempatik sinir sistemini uyararak, ağızda kuruluğa sebep olur. Ağız kuruluğu ise diş eti hastalıkları ve diş çürüklerini tetikler.

Nikotin nedeniyle diş etinde kan akımı zayıfladığından, diş etlerine gereken miktarda oksijen ve kan hücrelerinin taşınması engellenir. Böylece diş etinin kendini koruması zorlaşır.

Oksijenin olmadığı ortamda bakteri üretimi artar. Artan bakterilerse, diş çürüklerine, diş eti hastalıklarına ve ağız kokusuna sebep olur.

Ayrıca sigara içen bireylerin diş eti tedavisinde başarı oranı düşer. Sigarayı uzun süre içenlerde, içmeyenlere göre periodontal (diş çevresi) kemik kaybı çok daha fazladır.

Diş eti hastalıklarından, çene kemiği erimesine kadar...

Yapılan araştırmalar, diş eti hastalıklarının yüzde 50’sinin sigara kullanımına bağlı olduğunu gösteriyor. Sigara kullanan kişilerde artan bakteriler ve hijyenin düşük olması, çene kemiğinde erimeleri, buna bağlı diş kayıplarını, diş taşı oluşumunu, dişlerde kahverengi-siyah lekelenmeleri artırırken, sigaranın damar büzücü etkisinin, cerrahi işlemlerden sonra kanlanmayı azalttığı, büyüme faktörlerini engelleyerek yara iyileşmesini geciktirdiği kanıtlanmıştır.

Sigara ayrıca, diş eti hastalıklarını da maskeleyebilmektedir. İleri derecede diş eti rahatsızlığı olan kişilerde, diş eti kanaması hastanın hekime gitmesi için bir nedenken, sigara diş eti kanamalarını engellediğinden, hastaların hekime müracaatının gecikmesine sebep olabilir

Sigara implant başarı oranını da düşürüyor!

Dental implantlar, kaybedilen dişlerin yerine kullanılan yapay köklerden oluşan dişlerdir. Sigara kullananlarda bu işlemin başarısız olma riski bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, implant bozukluklarının sigara kullanılan bireylerde daha sık görüldüğünü ortaya çıkarıyor.

Bu sebeplerle, yapılan implant tedavisinin başarılı sonuçlar doğurması için, sigara kullanan hastalarda implant kalıcılığını artırmak adına implantları yerleştirmeden 2 hafta önce ve işlem sonrası 2 ay sigara kullanımına ara verilmesi önerilmektedir. Ayrıca kemik oluşturma gibi ileri cerrahi işlemlerde, işlemin başarısızlığına veya komplikasyonlara neden olmaktadır.

Diş eti hastalıkları kanser belirtisi olabilir

Sigara antioksidan seviyesini düşürmektedir. Sigaranın içeriğindeki 7000 çeşit kanserojen madde, ağız içi yumuşak dokuları irrite ederek lökoplaki adı verilen ağız içi lezyonlara neden olabilir.Prekanseröz lezyonlar dediğimiz bu tip lezyonlar kanser değildir fakat kanserin öncüsüdür.

Lezyonlar, kötü ağız hijyeni, sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız ve dengesiz beslenme gibi etkenlerle kansere dönüşebilmektedir.

Yani sigara sadece diş eti sorunlarına değil, aynı zamanda; ağız, dudak, gırtlak, yemek borusu, akciğer kanserlerine de sebep olabilir.

Amerikan Kanser Araştırmaları Topluluğu'nun çalışmalarına göre; ağız ve gırtlak kanseri olanların yüzde 90'ı sigara kullanıyor. Sigara içenler, içmeyenlerden 6 kat daha fazla risk taşıyor.

Sigara bırakıldıktan 10 yıl sonra ağız kanseri olma riski, hiç sigara içmemiş kişilerle aynı seviyeye ulaşıyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı, eğer kullanıyorsanız bir an evvel sigarayı bırakmanızı öneriyorum.