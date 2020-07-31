Kurban Bayramında Nasıl Beslenmeliyiz?

Özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin bu günlerde daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Bunun sebebi bayram boyunca kırmızı et tüketim miktarının artmasıdır, bu nedenle kronik hastalığı bulunan kişiler (kalp-damar hastaları, hipertansiyon hastaları, diyabet hastaları ve böbrek hastaları) risk altındadır. Böyle günlerde önemli olan porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmesidir. Alınması gereken önlemler sadece kronik hastalığı bulunan kişiler için değil, herkes için geçerli olmalıdır.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Güne sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı ile başlamamız, günün geri kalan kısmında yanlış seçimler yapmamamız ve porsiyon kontrolü sağlamamız için çok önemlidir.

Bayramda tükettiğimiz et miktarı kadar eti pişirme yöntemimiz de çok önemli. Etimizi pişirirken içerisine iç yağı ve kuyruk yağı eklememeliyiz etin zaten kendi yağı yetecektir.

Kurban bayramında et pişirirken öncelikle pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır.

Etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin sağlanmasını sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini arttırır.

Etler mangal yapıldığında kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır.

Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar, yemeklerde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır.

Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

Gidilen bayram ziyaretlerde; meyve suları yerine açık çay/bitki çayları; hamur tatlıları/çikolata yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih edilmelidir.

Gün içerisinde kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda bol su tüketimine dikkat edilmelidir.

Son olarak; bayramda sağlıklı beslenmek adına yazdıklarım tüm bu yiyeceklerden mahrum kalmak demek değildir. Yemek isterseniz tabi ki yiyeceksiniz önemli olan yenilen miktarlara dikkat etmek ve kontrolünüzü kaybetmemektir.

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, huzurlu ve lezzetli bayramlar!