Karantina Günlerinde Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı?

Peki sağlıklı beslenme konusunda neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz?

Bu dönemde yaşadığımız stres, kaygı durumu beslenme sistemimizde daha çok karbonhidratlara yönelmemize sebep oluyor olabilir. Fakat hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de içinde bulunduğumuz stresli durumla başa çıkabilmek için vitamin, mineral ve antioksidanlarca zengin sebze ve meyvelerden bol bol tüketmemiz gerekmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmede bize en yardımcı olacak grup sebzelerdir. Mevsimine uygun sebzeler (karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates), meyvelerin(elma, portakal, greyfurt, mandalina, muz) tercih edilmesi besinlerin vitamin ve mineral içeriklerinden daha yüksek düzeyde faydalanmamızı sağlar. Bunun yanı sıra özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamini yönünden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmelidir.

İçinde bulunduğumuz kaygı, stres durumları bizi daha çok karbonhidrat tüketmeye itiyor dedik, peki hiç mi karbonhidrat tüketmemeliyiz? Tabi ki miktarını kontrol ederek karbonhidrat tüketebiliriz. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne göre sağlıklı bir tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) gelmesi önerilmektedir.

Evde durduğumuz süreçte kendimizi atıştırmalıklara vermemeliyiz, bu konuya dikkat etmemiz çok önemli çünkü bu süreçte en çok yapılan hata bu. Farkında olmadan yanlış tercihler veya miktarlarda yaptığımız atıştırmalar bize sağlıksız veya fazla kaloriler olarak dönebilir. Geç uyanıyor veya evin içinde çok az hareket etmek durumunda kalıyorsak belki de atıştırmalıklara gerek bile duymuyor olabiliriz ama ben atıştırmayı çok seviyorum diyorsanız doğru tercihler ile veya başka öğünlerimizi azaltarak ara öğünler ekleyebiliriz.

Son olarak ve en önemlisi su tüketimimize dikkat etmeliyiz. Sıvı tüketiminde suya ek olarak metabolizmamızı canlı tutmamız için bitki çaylarını(yeşilçay, rezene çayı gibi) tüketmemizde fayda var.

Covid-19 ile ilgili bilinen en net uygulama her türlü temasın minimuma indirildiği sosyal izolasyon olduğu için, alınacak gıdaların besleyici, dayanıklı ve raf ömrü uzun olması uygun olacaktır. Bu gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır.

Unutmayın ki her diyet kişiye özeldir, bu bahsettiğim konular sağlıklı bir birey ele alınarak yazılmıştır.

Diyetisyen Nilay Çelik