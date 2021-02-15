Rahmin Alma Erdemini Aktive Etmek

“Rahmin Alma Gücü’nü” kutsal dişil enerjisine katabilmiş bir kadında görünebilecek, nispeten somut faydalarla başlayalım.

Öncelikle ilk bölümde de aktardığım fiziksel konularda iyileşmeler oluşur. Adet düzenliliği, infertilite sorunlarında gelişmeler, kist, miyom temizlenmeleri gibi...

Ayrıca hayatında, yaşam kalitesinde değişiklikler olmaya başlar:

Yaşam enerjisi, canlılık, tutku ve neşeyi benliğine geri döner.

Yaşamında yaratmak istediği yeniliklerini önce rahminde bilinçli bir farkındalık ile döller ve büyümesine, gelişmesine izin verir.

Rahmi şifalandıkça bilinç de eş zamanlı şifalanır. Bu inanılmaz güzeldir.

Kadının rahmi ile bağlantısı ne kadar güçlü ise, yaşamındaki yaratımları o kadar güçlü ve köklü olur.

Rahmi iyileşmiş kadın yaşamındaki herkesi ve her şeyi daha sağlıklı bir şekilde korur, muhafaza eder, bırakması gerekenlerin gitmelerine kolaylıkla izin verir.

Kutsal cinselliği ile tanışır ve rahmini onurlandırmaya başlar.

Bereketi, içeriden dışa doğru açılır.

Sonuçta döngülerine uyumlanır ve bu da yaşamını kolaylaştırır. Doğanın, toprak ananın döngüleriyle oluş hali gibi…

Peki görünmeyen tarafta ne gibi etkileri olur:

Sezgileri muazzam bir biçimde keskinleşir.

Bedeni, cinselliği ve yaratıcı tarafı ile ilişkisi barışır, iyileşir, güçlenir.

Epigenetik açıdan geçmişten, en az 3 kuşak öncesinden getirdiği ve kendi çocuklarına transfer edebileceği yaralar, hastalıklar ve en önemlilerinden biri, karmalar engellenir.

İşte tam bu noktada benim çokça ilgi duyduğum, araştırmalar yaptığım “Epigenetik Açıdan Rahmin Gizemi” konusunu açmak istiyorum.

Aranızda ve etrafınızda anneler ya da hamile kalmayı düşünenler varsa lütfen hem bu yazıyı o mutlaka okumalarını hem de bazı dönüşümlerin sorumluluğunu almaya hazır bakış açısıyla sahiplenmelerini dilerim. Çünkü, biz kadınların büyük aile resmine ve topluma karşı önemli bir bilinmez sorumluluğu var.

Arınma ve arındırma erdeminde detaylıca bahsedeceğim tekniklerle rahim arınır ve aktive olursa, kadının kendinden sonraki çocuklarına, onların da kendi kuracağı aile ve çocuklarına karşı da iyilik yapma fırsatı oluyor.

Siz, çocuğunuza bu hayattaki ilk yuvasını arınmış bir rahimde sağlayarak bu iyiliği yapıyorsunuz desem kulağınıza nasıl gelir? Ayrıca epigenetik açıdan da bakıldığında bizler, çocuklarımıza hayatımızdaki mizacımızın, aştıklarımızın, aşamadıklarımızın pek çoğunu transfer ediyoruz.

Yani biz dönüşmedikçe çocuklarımız da benzer ruh hallerini ve sorunları yaşayabilirler.

Bu arınmalar sadece olumsuzluklardan kurtulma ve diğer kuşaklara temiz bir beden, zihin, ruh sağlamanın ötesinde DNA temizliği ve titreşim yükseltme sağlar. Sonuç olarak da;

Kadın psişesinde var olan kutsal ve ruhsal armağanlarına açılır ve onları diğer insanlarla sadece mevcudiyeti ile bile olsa paylaşmaya başlar. Yani bir nevi hayat amacını yaşamaya başlar.

Yani kısaca en iyi halini bu dünyaya sunmaya doğru devam eder.

İşte şu an etrafınızda duyduğunuz ve pek çok kadının ortak sorunları aslında bu temizliği ve ardından aktivasyonu yapmaları için kadınlara türlü şekillerde mesaj veriyor. Artan kanamalar, bozulan regl döngüleri, bitmeyen kistler, ağrılar, sancılar içimizdeki kadına ve onu yaşayış biçimimize gerçek anlamda bakma zamanımızın geldiğini söylüyor. Yani aslında bunların hepsi bir işaret. O yüzden bu işaretler sizde varsa lütfen bunları sadece tıbbi yollarla değil ek olarak sizlere aktardığım yaklaşımlarla ele almayı seçin. İnanın, tecrübe etmiş yaşamış ve bu yollardan geçmiş bir kadın olarak tüm samimiyetimle bu teknikleri düzenli bir şekilde hayatınıza almanızı öneriyorum.

Senden ricam bu yazılarla ilgili yorumlarını bana ilet. Sosyal medyada ilgili postlar altına olabilir. İtiraf etmeliyim ki mesajların beni mutlu ve motive eder. Merak ettiğin konuları da yazarsan yeni yazı dizilerinde o konulara yer vermeye de çalışırım.

Sevgiyle ve Tanrıça erdemleriyle kalmanı dilerim…