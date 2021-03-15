Kadının Üç Ana Güç Merkezi

İçten dışa güç ve güzellik bu aslında… Bu gizemi iyi anlayıp, geliştirmeyi seçtiğinde hayatında farklı bir bakış, farklı dönüşümler seni bekliyor.

Kadının 3 ana güç merkezini tanımlamak ile devam ediyoruz yolculuğumuza. Rahmin ilk merkez olduğunu bugüne kadarki yazıları, podcastleri takip ediyorsan biliyorsun.

“Rahim, Kalp ve Sezgi Merkezi ” kadının aktive etmesi gereken 3 ana merkez. İşte Rahim bu üçlünün bir nevi toprağı…

Bu üç gücün birleştiği kadın; benliğinin içinde dişil potansiyeli yani içindeki Tanrıça’ yı uyandırmış olur.

Ataerkil düzende, rahimlerimiz kutsal olanı tutma ve muhafaza etme becerisini giderek yitirmiş durumda. O yüzden seni bu farkındalıkla olabildiğince buluşturmaya çalışıyorum. Artık yeni bir geçiş dönemindeyiz. Bu yeni çağ, rahimlerimizin becerisi kutsal dişilin hakikatini, güzelliğini ve zerafetini içinde tutmak ve yaşamımıza fiziksel olarak yaratımlarına izin vermek için bir fırsat!

Bu kapı artık açıldı. Zaman dişil gücün zamanı! Dünyanın içinde bulunduğu bu karanlıklardan seni kurtaracak olan yegâne gücün, yaratıcı gücün!

O yüzden her birimiz için içimizdeki Kutsal Dişil ve Tanrıça ile buluşmanın tam zamanı!

Rahim merkezinle bağ kurmak demek onun alma, arındırma ve yaratma erdemleriyle bağ kurman demek… Bu hayatta yarattığın her şeyi dönüştürmek için de dönüşüm merkezin ve vericilik merkezin kalbine sıra gelecek. Bu bağı nasıl kuracağını app’ te ve podcastler’ de sana anlatıyorum.

Rahmini arındırdıkça, oluşan boşlukta yaratım başlayacak. Yaratımı olabildiğince sevdiklerinle, öğrendiklerinle, bildiklerinle, yeteneklerinle dönüştürmen önemli. Dönüştürüp vereceğin yer ise kalp ve göğüs merkezin...

Ne mi vereceksin? Bu senin bir nevi çevrene, dünyaya verebileceğin cevherin, potansiyelin… Coşkuyla, aşkla, şefkatle vereceklerinden bahsediyorum.

Rahim merkezi ve kalp merkezin arasındaki uyum önemli…

Rahim alma merkezinden aldıklarını, kalp merkezinden uyumla ahenkle vermekten bahsediyorum. Almak senin doğan ve dengeyle vermekte yine öyle…

Sezgi merkezin ise hepsinin en üst merkezi olarak senin için hem hayatını imgeleme ve aynı zamanda da doğrular ve yanlışlarının, seçimlerini yapabilmenin denge merkezi…

Bir kadın olarak eğer sezgi merkezin rahim ve kalp gücünle birleşecek şekilde güçlenirse, yapacağın tercihler seni hem potansiyelini yaşaman için hem de birlik için fayda yaratman adına çok farklı kapılara doğru götürecek.

Rahminde blokaj yaratanlar özellikle dişiliğinle ilgili topladığın bastırılmışlıklar, özdeğer eksiklikleri, kadınlığına zarar veren tutum ve davranışlardır. Kalbinde blokaj yaratanlar ise aşırı vericilik hali ya da hayal kırıklıklarından dolayı bu bölgenin kendi doğal ritminde bir nevi atmayışı…

Bu üçlünün uyumlu çalışması mümkün. Nefes, yoga, meditatif uygulamalar kesinlikle sana yardımcı olacak. Ama her şeyden önemlisi artık bu yazıyı okuman itibarı ile farkındalığın ve bu güç merkezlerinin üzerindeki engelleri, blokajları atman için girdiğin yolculuğun…

İşte bu yolculukta yanındayım, biliyorsun!