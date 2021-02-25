Kadının Arınabilme Erdemi

Arınmak ne demek? Neyi arındırmalısın? Hadi bir düşün şöyle...

Net bir açıklamasını yapacağım sana!

Fark etmeden, Rahim alanının hafızasına kaydettiğin toksiklikler? Bir kadın olarak, seni geçmişte kötü hissettiren, seni kötü duygulara yönlendiren her şeyden, her türlü alışkanlığından, duygusal bağımlılıklarından, insanların bıraktığı izlerden, kendi kendini sabote eden eğilimlerinden, sıkışmış küçük ya da büyük travmalarından arınmalısın. Görünmeyenleri arındırmalısın.

İç dünyanda belki de hissettiğin, tuttuğun başkalarıyla ilgili kendinle ilgili sana zarar veren tüm dumanlı düşüncelerin toplandığı yer RAHİMDİR. Bazı dumanlar koyu renklidir ve dışarıya kadar yansır. Onlar sonra görünenler olur ama görünmeyenler derindedir. Arındırmalısın. Arındırma eylemin kimsenin bilmesi gereken bir hareketin değildir, o senin ruhsal büyümenin bilinçli bir parçasıdır.

Alacaklarını alıp, bırakman gereken yüklerden bilincinle ve farklı tekniklerle ÖZGÜRLEŞMELİSİN… HAFİFLEMELİSİN… Kilo vermek gibi aslında. Ruhsal hafiflemek aynı zamanda fiziksel de hafiflemenin temelinde yatar. Birlikte çalıştığım gruplarda eğitimlerde öyle hafiflemeler yaşıyoruz ki, hızla kiloya, hızla cilde, hızla güzelliğe yansıyor inan bana.

Ve bir kadın olarak taşıdığın ağırlıklar da çok fazla, kabul et. Bu ağırlıkların, erkeklerin taşıdıklarından çok daha fazla olduğu da sosyolojik ve davranış bilimleri perspektifinde bir gerçek! Daha önceki yazılarımda anlattığım gibi bu senin suçun değil. Geçmişten bugüne kadar evrimleşmen seni bu zamana öyle getirdi.

Bana kimse söylemedi ama ben sana söylüyorum derken işte bunu kastediyorum. Artık bu bilgiyle lütfen lütfen lütfen rahim bölgendekileri arındırmayı ve bu bölgeye doğru, temiz, saf olan her şeyi almayı seç. Bu yazıyı tesadüfen okumadığını farket. Farkındalık bir ışık gibi yayılsın bedeninde, izin ver!

Şöyle düşün lütfen, sen saf bir VARLIK olarak dünyaya geldin.

Yaşadın, ezdin, ezildin, yarıştın, koştun, koşuşturdun, korktun, korkutuldun, kıskandın, kıskanıldın, kırdın, kırıldın, kızdın, kızdırdın, bastırıldın ve daha neler neler… Soyut mu oldu bu söylediklerim? Peki, tamam. Bu arınmaların neler olabileceğine dair kendine daha da iyi çıkarımlar yapabilmen için somutlaştıralım mı? Hadi biraz danışanlarımdan derlediğim vaka durum örnekleri vereyim, sen de şöyle bir düşün…

Sayacağım şeyler, buzdağının üstündeymiş gibi görünen stres, kaygı, öfke bulutlarının aslında derinliklerinde yatanlar! Dolayısıyla kazdıkça, eşeledikçe kişiden kişiye değişen ve inan bana epey çok olabilen… Hiç tahmin etmediğin küçük yaraların senin bugünkü KADINSAL bilgeliğini, dişil erdemlerini kaybetmene yol açabilen… Hayatındaki en iyi oluş halini, ilişkilerini, cinsel hayatını etkileyebilen…

Sıralayacağım örnekler bil ki en zenginden fakire herkeste olabilen şeyler… Bu yüzden rahat ol, yaslan arkana… Hiç yalnız değilsin inan bana!

Küçük yaşlarda sana değersizlik hissi veren öğretmeninle kurduğun bir diyalog

Genç kızlık döneminde arkadaşlar arasındaki seni kusurlu, eksik olduğuna inandıran hareketler

Kalbini kıran eski erkek arkadaşların

Ailenden yada yakınlarından gördüğün baskılar

Seni aldatan erkekler ya da arkadaşların yüzünden insanlara olan güvensizliğin

Sana yalan söyleyip, ikiyüzlülük yapanların, seni kandıranların sende yarattığı hisler

Nasıl? Bunlar senin içinde benzerlik gösteriyor mu?

Peki, tüm bunların üzerine bir de yetişkin bir kadınsan, kendi yaşadıklarının hepsinin üzerine cinsel ilişkiye girdiğin erkekten de aldın demektir. Çünkü cinsel ilişki de sembolik ve ezoterik anlamda bir alıştır. Bu aldıkların her zaman iyi ve güzel midir? Hayır tabii ki de! Erkek sığındığı aslında senin rahmin olan mağarasında içindeki stresi, öfkeyi, enerjiyi de bırakır; döker, boşaltır. Dolayısıyla dişil enerjiyle depolanması gereken merkez kirlenir, bulanır. Yaratım gücü çalışamaz hale gelir. Hücreler, dokular zarar görür. Bu toksik enerjileri arındırabilmek de gizemin parçasıdır desem? Seni çok düşündürtmüş olur muyum? Ama gerçek bu, düşünmelisin…

Bugüne kadar alma ve yaratım merkezine neler topladığının farkında olmalısın! Bir sonraki yazımda sana bunun yollarını anlatıyor olacağım.

Sevgiyle ve Tanrıça erdemleriyle kalmanı dilerim…