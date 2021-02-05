Kadın ve Rahmin Gizemi

Evet “rahim gücü”nün gizemi diyoruz. Rahim alanını artık aktive etmek ne demektir? Bunun görünen ve görünmeyen sonuçları neler olacaktır? Sana onlardan bahsediyor olacağım. Şu an beni her nerede okuyorsan evinde, belki iş yerinde lütfen anlatacaklarımı ve seni üzerine düşünmeni istediğim soruları, hayatının dönüşümü için ciddiyetle kendine bir güzellik yaparak ele al. Kahven, çayın hazırsa başlayalım.

Rahim gizemli, çünkü biz kadınların tüm dişil enerjisinin depolandığı muazzam yaratım gücümüzün kaynağı. Alma, yaratma, çoğaltma, koruyup muhafaza edebilme gibi temel dişil yetilerimizi bu bölgede toplarız. Öyle değil mi? Bir bebeğin yuvası olduğunu düşünürseniz, işlevi çok net.

Ama rahmimiz bir o kadar da, sonsuz potansiyelde yaratıcılığımızın, duyusallığımızın, yumuşaklığımızın dönüştürücü güzel evidir.

Ben onu şöyle ifade etmeyi tercih ediyorum.

Rahmin kendisi, kadınsal ruhumuzun yatağıdır.

Ve bir adım daha ileri giderek şunu ekliyorum:

Rahim erkek ruhunun da mağarasıdır. Tıpkı çocuğu ve yeni bir ruhu bedenindeki mağarada büyütüp yeniden doğurabildiği gibi erkeğin de sığındığı sorunlarına çözüm aradığı bir limandır. Bu mağara bilinci, asırlar boyu erkekler için hem gerçek ve hem de simgesel olarak ana rahmini sürekli arayışındadır.

Kadınlığımız rahimlerimizde armağanlarıyla birlikte oturur. Rahim denince hemen akla hamilelik, çocuk ve doğum gelir. Evet bu doğru. Ancak tek işlevi sadece bir çocuğu dünyaya getirmek değildir. Biz hayallerimizin, projelerimizin, işlerimizin, ilişkilerimizin tohumlarını da burada eker, büyütür ve sonra dünyaya getiririz.

Yani bir çocuk yarattığın gibi bu merkezde hayatının farklı parçalarını da yaratabiliyorsun, onları doğurabiliyorsun desem?

Doğum denince aklına tüm süreç boyunca ne gelirse işte hayata yaratıcılığınla hediye ettiğin her şey için de bu geçerli desem?

Yaratım mükemmel bir mucize olup, hamilelik özellikle son aylarda zorlaşabilir veya doğum çoğunlukla sancılı olur öyle değil mi? Yeni bir şeyleri yaratan tüm insanların süreci gibi aslında…

Her ay döngüsünde sancılı adet kanamaları da buna benzer. Bu da rahim ve yumurtalıkların YENİLENME gücüdür. Bu döngü o kadar özeldir ki bir tür yeniden temizlenme arınma yaşayabilir kadın. Her temizlenme ayrılmamız ve özgürleşmemiz gerekenlerden uzaklaşma gücüne sahiptir.

Toparlayacak olursak; Rahim gücünü yaşayabilmek için ilk adım onun “alma” merkezi olarak kabulüdür.

Bu merkeze aldığımız şeylerin ne kadar farkında olursak sistem o kadar doğru çalışır. Rahim, senin aldıklarınla Yaratım Gücünü çalıştırabilme ve her yarattığında gerekirse yenilenip tekrar yaratabilme gücüne sahiptir. Bu tarifsiz bir güçtür.

İlk yazılarımda ataerkil yanılgıların arasında biz kadınların nasıl da aşırı dişil ya da yetersiz dişil davranışlar sergileyebildiğimizi aktarmıştım. Derinlemesine görüşmeler yaptığım danışanlarımla çalışmalarımda, betimsel analizlerimde, makale ve eğitimlerde detaylıca üstüne basarak aktardığım şekilde hepimiz farklı yönlerde ama dengeden çok uzakta kadınlar olduk. Bu yüzdendir ki ataerkil yanılgıların içinde; sağlıksız (bozulmuş) dişil enerjideki pek çok kadın rahmin ve gelecek yazılarımda aktaracağım bedeninin tümünün mucizevi yaratım ve yenilenme gücüne sahip olduğunun farkında değil. Rahmin yaratım gücünü kullanmak yerine onu, farkında olmadan manipülasyonun kanalına teslim etmiş durumda.

Kendi rahmini onurlandırmayan kadını, erilin kendisi de onurlandırmaz. Hiçe sayar. Dikkate almaz. Değersizleştirir. Hor görür.

Çünkü kadının gücü onurlandırdığı, sahip çıktığı rahminde yatar. Bu durum açık ve net bize şunu gösterir: Rahmimize fiziksel ve ruhsal anlamda ne aldığımızın farkında olmalıyız.

Fiziksel anlamda, adet döneminde kullandığımız temizlik ve hijyen malzemelerinin (ped, tampon vb.) organik ve pamuklu seçiminden, cinsel ilişkilerimizde kimle birlikte olduğumuzdan, vajinal bölgemizin temizliği için kullandığımız ürünleri kimyasal yerine doğal içerikli tercih etmemize göstereceğimiz özene kadar bilinçli olmamız gerektiğinden bahsediyoruz.

Ruhsal anlamda ise birlikte olduğumuz erkeklerin sorunlarını da aynı şekilde alma merkezimizle alıyor ve topluyoruz. Çünkü cinsellik aynı zamanda ruhsal şekilde bir olma hali. Kadın bedeninin mucizesi işte bu noktada yatar. Kadın her ay döngüsüyle ruhsal anlamda biriktirdiği bu izleri, bedeninden atabilme gücüne sahiptir. Bu noktada düzenli arındırmalar, temizlenmeler (meditatif çalışmalar ve ritüeller) de belirli dönemlerde, fiziksel özen kadar uygulamamız gereken çalışmaları gerektirir. Buna, arınmalarla ilgili yazımda ilerleyen haftalarda değiniyor olacağım.

Senden ricam bu yazılarla ilgili yorumlarını bana ilet. Sosyal medyada ilgili postlar altına yazabilirsin. İtiraf etmeliyim ki mesajların beni mutlu ve motive eder. Merak ettiğin konuları da yazarsan yeni yazı dizilerinde o konulara yer vermeye de çalışırım.

Sevgiyle ve Tanrıça erdemleriyle kalmanı dilerim…