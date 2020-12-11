Yeni Nesil Kompozit Restorasyonların İmkanları

Yeni nesil kompozit restorasyonlar da bunlardan birisi. Elbette ki bu materyaller de ileride başka şeylere evrilecek ama şu anda yapabildiklerimiz bile on yıl öncesine göre çok ileri. Yeni nesil kompozit dolgu materyalleri uygulamalarımızda neleri değiştirdi?

Yeni malzemelerimizin en büyük avantajları partikülleri ve yüzey özellikleri sayesinde diş ile kimyasal olarak ve görsel olarak çok iyi bütünleşmeleri, hibrit özelliği sayesinde dayanıklılık açısından çok büyük restorasyonlarda bile yeterli dirence ulaşabilmesi, özel kristalize yapısı ile renk olarak bukalemun özelliği göstererek dişle uyum sağlaması, çeşitli kıvamlarda üretildiği için zor bölgelerde bile bizlere uygulama imkanı sunması, sertleşmeleri sırasında önem taşıyan boyutsal stabilitesi arttırıldığı için uzun dönemde de başarısını koruması gibi bir takım teknik özellikleri taşıyor. Bu teknik özelliklerin uygulamalara yansıyan pek çok avantajı var.

Özellikle ön gurup dişlerde belli aşamaya kadar olan yüzey deformasyonları, diastema dediğimiz diş aralıkları, boy asimetrilerinde, belli sınırdaki renk bozukluklarında dişi, doğal dokusunu tamamen koruyarak kendi formuna geri döndürebiliyoruz, üstelik de tek seansta. Bu değişiklikleri dişlerin doğal kontörlerini takip ederek yaptığımız için diş formu tamamen kendi orjinalliğini koruyor.

Arka gurup dişlerde, gene dişle ayırt edilemeyecek kadar iyi bütünleşmiş ve form verilebilen büyük restorasyonlar yapabiliyoruz. Dörtte üçü deforme olmuş dişlerde bile eğer dişin kökü sağlamsa biz dişi restore edebiliyoruz. Bu uygulamalar, kuron dediğimiz dişin dış yüzeyini çepeçevre kaldırdığımız kaplamaları büyük ölçüde azalttı; çok daha kolay, ekonomik, az seansta en önemlisi de doğal dişi koruyarak restorasyonlarımızı bitirebiliyoruz. Dişlerin doğal dokularını mümkün olduğu kadar korumak istediğimizden bu uygulamalar ilk tercihimiz oluyor; özellikle de genç yaşlarda bu tür bozukluklara rastladığımızda ve dişlerinin doğal diziliminden ve kontörlerinden memnun, ama belli deformasyonlara sahip hastalarımızda.

Gene arka dişlerde çok büyük restorasyonlarda, büyük doku kayıplarında inley, onley dediğimiz dijital olarak üretilebilen dolgularla eskiden kaplamak zorunda kaldığımız birçok dişi, yeni nesil materyallerle çok iyi kimyasal yapıştırıcılarla restore edebiliyoruz. Kaplanmayan diş dokusu hem kesilmediği için madde kaybına uğramıyor hem görülebilir olduğu için çürük kontrolü sağlanıyor hem de dişlerin doğal hissiyatı bozulmamış oluyor.

Özetle kaplama talebiyle gittiğiniz diş hekiminiz size birçok başka seçenek sunabilir. Dişlerinizde yüzey bozuklukları, deformasyonlar, büyük madde kayıpları, kırıklar, diastemalar varsa ertelemeden, korkmadan diş hekiminize gidebilirsiniz. Sizler için yapabileceğimiz çok şey var.