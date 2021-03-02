İmpalant Herkese Uygulanır mı?

Eksik bir diş, yanındaki ve karşılığındaki dişlerin boşluğa doğru hareketine yol açarak ağızda kalan dişlerin doğal ilişkilerinin bozulmasına ve çürük oluşumuna sebep olur. Ayrıca diş eksikliği sebebiyle tek taraflı çiğneme alışkanlığı çene eklemi rahatsızlıklarına yol açar. Bu boşluklar eskiden komşu dişlerin aşındırılması ile yapılan köprülerle dolduruluyordu. İmplant uygulaması sayesinde eksik dişin yerini tek başına, diğer dişlere dokunmadan kökü ile birlikte tamamlayabiliyoruz.

Eğer diş eksikliği arka bölgedeyse köprü protezi için dayanak alacak diş bulunmadığından implant öncesi dönemlerde köprü protezleri de yapılamamakta, takıp çıkartılan yarım, iskelet protezlerle diş eksiklikleri giderilmekteydi. İmplant uygulamalarıyla arka dişlerimizi hareketli bir protez kullanmadan tamamlama imkanına kavuştuk. Aynı zamanda total protez dediğimiz hiç diş olmayan ağızlarda kullandığımız tam protezleri de rafa kaldırıp implantlarla sabit diş sahibi olmak mümkün hale gelmiştir. Bu sebeplerle implant diş hekimliğinin temel uygulama alanlarına girmiştir ve her geçen gün gelişme kaydederek dijital tasarımla birleşecek seviyeye gelmiştir.

Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran ve gün geçtikçe gelişerek ilerleme kaydedilen implant uygulaması acaba herkese uygun mudur?

Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki implantın başarısını etkileyen en önemli şey, doğru planlamadır. Çünkü implantın kendisi doku dostudur ve materyali vücudun reddetmesi ihtimali yok denecek kadar azdır ancak implantı tasarlarken her zaman üstüne yapılacak dişle beraber düşünmek lazımdır. İmplant uygulanan bölgede diş kaybı olduğundan zaten bölgede bir diş eti sorunu veya kemikte bir deformasyon olma ihtimali büyüktür. İmplantın yerleşeceği bölgede kemiğin kalınlığı, genişliği, yapışık diş etinin seviyesi, karşılığındaki ve yanındaki dişlerin açıları da gözetilmelidir. Diş yapıldıktan sonra gelecek kuvvetlerin dengeli olması, implantın temizlenebilir olması, diş etinin bakteri barındırmayacak pozisyonda olması önemlidir.

Bunların dışında kişide iyileşmeyi etkileyen bir durum olması göz önünde bulundurulmalı ve ona göre hareket etmelidir. Kemik erimesine karşı kullanılan ilaçlarda mutlaka hekime bilgi verilmelidir. Diyabet gibi bazı sistemik hastalıklarda implantın kemik dokusu ile kaynaşma süreci çok iyi yönetilmelidir. İyileşme sürecinde kişiyi medikal olarak destekleyerek ve implant seçimine dikkat ederek sistemik hastalıklarda başarı şansını yükseltmek mümkündür.

İmplant başarısını etkileyen bir diğer husus implantın bakımıdır. İyileşme sürecinde sigara içmekten kaçınmak gerekir. İmplant bölgesi özel ipler ve özel fırçalar yardımıyla iyi temizlenmelidir.

İmplantın uygulanamayacağı vaka oranı çok düşüktür. Kemik nekrozuna sebep olabilecek ilaç kullanımlarında, çoklu sistemik hastalık varsa ve kişi hassas bir ilaç dengesi içindeyse, kemiğin ufak bir vidanın bile giremeyeceği kadar yok olduğu nadir durumlarda implant uygulamasından kaçınılmaktadır. Tüm önlemlere rağmen imlant kaybı oluşmuşsa korkmamalı ve tekrar implant uygulamaktan kaçınmamalıyız.

Artık çok ince kemiklerde, dijital ölçüler yardımıyla diş eti altında ağ gibi kemiğe oturan desteklerle subperiostal implant, kişiye özel üçboyutlu ve detaylı ölçü ve tasarımlarla zor bölgelere de uygulanabilmektedir. Her geçen gün insanların yaşam kalitelerine yönelik gelişmeler hızla artmaktadır. Sağlıklı olmak herkesin hakkıdır, beden sağlığı bir bütündür, onu korumalıyız çünkü vücudumuz yaşamla olan bağımızdır.