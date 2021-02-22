Diş Eti Kanaması İltihap Belirtisidir

Diş eti kanamasının, dolayısıyla diş eti iltihabının altında yatan en yaygın sebep diş taşlarıdır. Bakteri plağının tükürük ile mineralize olması sonucu oluşan diş taşları diş etlerinin içine doğru ilerleyerek diş etine baskı yapar ve diş eti iltihabına sebep olur. Bunların profesyonel yardımla temizlenmesi gerekir. ‘Temizledikçe daha çok temizletmek gerekir’ kanısı yanlıştır. Diş taşlarının daha hızlı oluşmasına yol açan temizlenmesi değil, diş taşlarından dolayı çekilen diş etinin açtığı boşluklardır. Bazı ağızlarda anatomik yapıdan dolayı diş taşına daha çok rastlanır. Mesela dişin anatomik yapısı besin retansiyonuna sebep oluyorsa veya dişlerimiz çapraşıklıklardan dolayı temizlenemiyorsa, kapanış bozukluğundan dolayı çiğneme fonksiyonu sırasında temizlenme olamıyorsa, kapanış diş etinde besin gömülmesine sebep oluyorsa diş taşı daha çabuk oluşur. Bu durumlar diş eti iltihabına ve kanamaya sebep olur.

Diş etlerini irrite eden restorasyonlar da dişeti iltihabının ve kanamasının sebeplerinden biridir. Ağzımızda kuron, köprü, dolgu, implant gibi uygulamalar varsa bunların özel bakımı gereklidir. Özel ipler ve spesifik fırçalar yardımıyla köprü altları, implant çevresi temizlenmelidir. Ulaşılamayan bölgelerden başlayan dişeti iltihabı ağzın diğer bölgelerine de yayılabilir.

Diş kayıplarında eksik dişin karşılığındaki ve yanındaki dişlerin kaymaları sonucu dişlerin ilişkileri bozulur ve ağızda bakteri plağı ve diş taşı için retansiyon bölgeleri oluşur. Bu diş eti problemi ve çürük oluşumu için bir alt yapıdır.

Diş eti çekilmesi aslında dişlerimizi taşıyan kemiklerinde erimesi anlamına geldiğinden telafisi zor bir durumdur. Bazı spesifik durumlarda başka bir bölgeden aldığımız diş etini sorunlu bölgeye taşıyabilmekteyiz ancak genellikle sebebi ortadan kaldırarak çekilmenin ilerlemesini engellemek tedavinin kendisini oluşturmaktadır. O yüzden diş etimizi kaybetmeden en sık belirti olan kanamayla karşılaştığımızda doktora başvurmalıyız.

Dişeti çekildikçe dişlerimizin boyun bölgeleri açılır, çürük oluşmaya zemin oluşur, oluşan boşluklarda besin birikimi bizi rahatsız eder, hassasiyet ve boşluklardan dolayı görüntü bozukluğu oluşur; aynı zamanda iltihap kaynağının ilerlemesi vücudumuz için de bir tehdittir.

Ağzımızdaki bir problem diğer dişleri de etkiler ve dengeyi bozar, bu yüzden basit gördüğümüz problemlerin de önemli sonuçları olabileceğini unutmamamız gerekir. Dişlerimizde çürük sebebiyle madde kaybı varsa veya diş kaybımız varsa hemen dengenin yeniden oluşması için tedavi edilmelidir.

Bütün bu tablonun engellenmesi çok basittir ve bu problemlerden kaçınmak mümkündür. Diş eti problemimizin sebebi her ne olursa olsun iyi bir plak temizliği ve bakımla sorunları engelleyebiliriz. Kan dolaşımı dokuların iyileşmesi için önemli bir unsur olduğundan diş etlerine masaj yaparak fırçalamak ve bakteri plağından korumak tedavinin önemli bir parçasıdır. Gerekli durumlarda diş arası fırçası, ağız duşu, köprü altı ipleri gibi spesifik bakım ürünlerini de hayatımıza katmalıyız. Herhangi bir problemde ihmal etmeden bir diş hekimine başvurmak ve düzenli kontrollere gitmek ilerde oluşacak komplike sorunların önüne geçer.

Herkese sevgiler...