Dijital Diş Hekimliği Nedir?

Öncelikle ölçülerin artık bir tarayıcı kamera vasıtasıyla ağız içinin taranarak alınması ve aynı saniyede dünyanın istediğimiz yerindeki laboratuvarıyla üç boyutlu görüntünün paylaşılması bize baş döndürücü bir hız kazandırdı. Bu, aynı zamanda ölçü işleminde materyallerle ağız içinde işlem yapılmadığı için hijyeni de optimize etmek anlamına geliyor. Kolayca, sadece dijital kameranın ağız içinde dolaşması ile tüm ağzın ayrıntılı üç boyutlu modeli bilgisayara aktarılabilmektedir. Bu ölçümüz ister dolgu üretiminde, ister protez, ortodonti, estetik restorasyonlarda olsun son derece detaylı olmakta ve bize hem dijital olarak tasarlayarak çalışma hem model üreterek üzerinde çalışma imkanı vermektedir.

Biz diş hekimleri, gülüş tasarımında gene dijital ortamda tarayıcıları kullanarak hastalarımızın görüntüleri üzerinde diş formları deneyebilmekte ve tasarım yapabilmekteyiz. Burada cihaza yüklenen fotoğraflar üzerinde diş formları değiştirilerek hangi form ve büyüklüğün nasıl sonuç vereceği konusunda bize uygulama öncesi deneme imkanı verir.

Dijitalleşme kamerayla alınan ölçülerin ve gülüş tasarımının yanında bize dolguların, onley restorasyonlarının ve kuronların dijital olarak üretilip diş dokusunun restore edilebilme imkanı vermektedir. Yani bir kamerayla dişinizin eksik kısmı tüm detayıyla okunarak dişin ideal şekli gene dijital olarak üretilip dişinize kimyasal yapıştırıcılarla adapte edilir ve bu çok kısa sürede bitebilecek bir işlemdir. Dişte fazla madde kaybı olan durumlarda eksik kısım tasarlanır ve özel cihazlarla porselen olarak üretilip diş eski bütünlüğüne kavuşabilir.

Dijital olarak alınmış ve dijital ortama aktarılmış bir ölçüde üç boyutlu olarak diş çapraşıklıklarınız çözülerek ideal forma getirilir ve aşamalara bölünerek belirlenen plak sayısıyla dişler ideal konumuna taşınır. Yapay zekanın da dahil olduğu bu uygulama sayesinde ortodontik tedaviniz telsiz, şeffaf plaklarla yapılmış olur. Dışarıdan görünmeyen, temizliği kolay, yemek yerken çıkartılabilen bu plaklarla çapraşıklıklar kolayca çözülmüş olur.

Dijital teknoloji çene cerrahisi ve implant uygulamalarına da yenilikler getirdi. Cerrahi uygulamalarda çene kemiklerinin formu dijital ortama aktarılarak kemiğin üzerine oturan titanyum ağlar yardımıyla çok ince kemiklere implant uygulaması yapılabilmektedir.

Yapay zeka ve dijitalleşme diş hekimliğini baş döndürücü bir yere taşıdı. Tabii ki dileğimiz ve uğraşımız dokularımızda hiç hasar olmadan, onları koruyarak yaşamı sürdürmek ama bizi zaman zaman ürküten teknoloji bedenimizin eksik kısımlarını tamamlamak için uygulama alanlarında önümüzü açmıştır.