Lip Lifting mi, Dudak Dolgusu mu? Lip Lifting Nedir?

Kısaca lip lifting, burun tabanından boğa boynu (bullhorn) şeklinde üst dudak dokusunun çıkarılıp dudağın kısaltıldığı bir işlemdir. Bu işlem uzamış üst dudağı kısaltıp dudak çevresine gençleşmiş görünüm kazandırma yanında, vermilyon yani kırmızı dudağın yukarı dönmesine ve dolgu yapmışcasına dolgun görünür hale gelmesine katkı sağlar. Bu etkisi nedeniyle son yıllarda tek bir prosedür olarak dudak dolgusuna alternatif olarak önerilmekte veya talep edilmektedir. Özellikle 2018 yılında, Allure Magazin dergisinde lip lifting işleminin dudak dolgusuna alternatif gibi sunulması, tüm dünyada bilinirliği ve popülaritesini artırmış ve sosyal medyanın etkisiyle de pek çok genç tarafından talep edilir bir işlem olmuştur.



Peki, lip lifting işlemini her talep eden bu işlem için uygun bir aday mıdır?



Dolgun ve etli dudaklar, genç, güzel, sağlıklı ve zinde görünümün önemli bulgularından birisidir. Dudaklar doğuştan ince olabileceği gibi ilerleyen yaşa bağlı olarak hacim kaybedip, çekici formunu yitirebilir. Birçok teknikle dudaklar kalınlaştırılıp dolgun hale getirilebilir. Dudak dolgusu bu işlemlerin başında gelmektedir. Özellikle hyaluronik asit dolgular bu amaçla başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Cerrahi bir işlem olan lip lifting işlemi de bu tekniklerden biri olarak kullanılmaktadır.



Üst dudak mesafesinin kadınlarda 11-13 mm erkeklerde ise 13-15 mm olması beklenmektedir. Bu mesafe her 10 yılda 1-3 mm uzamaktadır. Lip lifting için ideal adaylar belirli bir yaşın üzerinde ve üst dudak yani burun tabanından üst dudak çizgisine uzanan mesafenin artmış olduğu kişilerdir. Bu kişilerde alt ve üst dudak istenen eros yayı görünümünü yitirmiş, daha düzleşmiş ve uzamıştır. Dudağa yandan bakıldığında kavisli konkav dolgun hali gitmiş, düzleşmiş, çekici, dolgun ve zinde görünümü kaybolmuştur. Bu kişiler lip lifting için iyi aday olabilirler.



Uygun olmayan adaylarda lip lifting yapıldığında nasıl bir sonuç ile karşılaşılmaktadır?



Çok uzun yıllardır bebeklerde dudak yarığı, erişkinlerde dudak deformiteleri ve dudak kanseri sonrası estetik rekonstrüksiyon yapmış bir estetik plastik cerrah olarak lip lifting işleminin, çok dikkatli planlanması ve mutlak uygun adaylarda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Lip lifting özellikle gençlerde basit bir dudak dolgusu işleminin alternatifi değildir. Lip lifting lokal anestezi altında gerçekleştirilebilecek görece kısa ve teknik olarak basit bir cerrahi girişimdir. Ancak kalıcı cerrahi girişim olup avantaj ve dezavantajlarını beraberinde taşımaktadır.



Ayrıca lip lifting cerrahi girişiminde iyi ve istenen sonucun alınabilmesi için uzamış üst dudak yanında, ameliyat izini iyi saklayacak bir burun tabanı çıkıntısının olması önemlidir. Buna ek olarak burun tabanının geniş olması da daha iyi sonuç almada etkilidir. Burun tabanı dar ise çıkarılacak doku uzunluğu da az olacağından dudakta sadece orta kısımda kaldırma (lift) etkisi yaratıp optimal sonuç alınmasında yetersizliğe yola açabilmektedir. Dolayısıyla, burun tabanı geniş birisinin yaptırmış olduğu lip lifting işleminin güzel sonucu sizde görülmeyebilir. Lip lifting işlemini talep eden kişilerin çok iyi değerlendirilmesi ve bilgilendirilmesi önemlidir.



Üst dudak mesafesinin görece kısa olduğu ve gülünce hafif diş etlerinin göründüğü ve dudağı normal bıraktığında dişlerin birkaç mm gözüktüğü genç kişiler, lip lifting için uygun aday olmayabilirler. Bunlarda ameliyat izi daha belirgin olabilir ve üst dudak kısaltıldığında doğal olmayan sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu kişilerde dudak dolgusu ile çok iyi sonuç alınabilir.



Üst dudak mesafesinin uzun olduğu, gülünce dudağın kalkmadığı ve dişlerin görünmediği kişilerde ise dudak dolgusu iyi sonuç vermeyebilir. Ördek dudak görünümü belirginleşmekte ve estetik görünmeyen sonuçlarla karşılaşılmaktadır.



Bu nedenle çok iyi değerlendirme yapılmalı ve uygun adaylarda bu işlem gerçekleştirilmelidir. Sosyal medyada popüler olan bir trendin ve artmış talebin size uygun olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır.



Prof.Dr. Muhitdin Eski