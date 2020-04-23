‘’Vazgeçmediğimiz İçin Gururluyuz’’ İtalyanların Gözünden Karantina

Son zamanlarda zorunlu karantinaların sıklaştırıldığı ülkemiz için, bu durumu uzun zamandır deneyimleyen ve virüsten en çok etkilenen yer olan İtalya’nın Bergamo ilinde yaşayan üç İtalyan’a deneyimlerini ve bizlere tavsiyelerini sordum.

Lorenzo D.





41 yaşında bir İnşaat Mühendisi olan Lorenzo, Bergamo’daki iş yerinin geçici olarak kapanması sebebiyle haftalardır evden çalışıyor.

‘’Maalesef bu durum her işe uyarlanabilir olmuyor. Müşteriler ve meslektaşlar ile tüm koordinasyonları online platformlara taşımaya çalışıyoruz ve bu da belirgin bir yavaşlama ve aksamalara sebep oluyor. İş böyleyken en fazla fedakarlık ettiğimiz konu zaten sosyal yaşamımız oluyor.’’

Neredeyse iki aydır sadece tek bir kere alışveriş için dışarı çıkabilen Lorenzo, bu süreçte ne ailesini ne de arkadaşlarını görebilmiş.

‘’Yakın akrabalarımdan enfekte olduğu için hastaneye yatırılanlar oldu, eşler bile birbirlerinin yanında kalamadı. Ama günlük hayatımı en kötü etkileyen kısmı birkaç dakikada bir geçen ambulansların durmaksızın öten siren sesleriydi.’’

Türkiye’deki insanlara verebileceği en önemli tavsiyeleri sorduğumuzda ise Lorenzo, ‘’Evde durup yalan haber yaymaktan daha önemli işi olmayan insanların söylediklerine asla kulak asmayın. Bu süreçte sakin olun ve yavaşlayın.’’ dedi.

Sürecin başında İtalyanların bu durumu ciddiye almayıp toplu aktiviteler düzenlemeye devam etmesinin kötü sonuçlar doğurduğunu söyleyen Lorenzo, ülkenizin belirlediği sağlık tedbirlerine kendimiz için değilse bile, sevdiklerimiz için dikkat etmemiz gerektiğini söyledi.

Andrea A.

İki çocuk sahibi bir insan kaynakları çalışanı olan Andrea, karantinanın onu sevdiği tüm aktivitelerden fedakarlık etmeye mecbur bıraktığını belirtti.

‘’Çocuklar sürekli evde ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyor, eşim ise evden çalışıyor. Kızım Chiara her gün video dersleriyle meşgul, ilkokula giden oğlum Simone’nin whatsapptan gönderilen ödevlerine bakıyoruz. Sosyalleşmek ise imkansız. Aileniz ile bolca vakit geçirmeniz hoş olsa da bu kadar zaman dilimi dışarı çıkmamak için yine de fazla.’’

Bu süreçte salgın sebebiyle annesini kaybeden Andrea, ‘’Benim için baş etmesi en zor olan durumdu. Cenazesinin bile yapılamaması beni çok üzdü, babamı yapayalnız bırakmak zorunda kaldık’’ dedi.

Tavsiyelerini genellikle çocuklu ailelere yönelten Andrea, ‘’Bu süreci iyi geçirebilmek için evde oynanacak eğlenceli oyunlar bulabilmeniz çok önemli. Sevdiklerinizle mesaj veya görüntülü şekilde hep birlikte iletişimde olun, eski videolarınızı izleyin.’’

Konuşmasının genelinde hastanede tamamen yalnız geçirilen iyileşme sürecinin herkes için zor olduğunu vurgulayan Andrea, Türkiye’deki herkese virüsü mümkün olduğunca ciddiye almalarını önerdi.

Bruno M.





26 yaşında bir öğrenci olan ve aynı zamanda Branzi’de ailesinin şirketinde çalışan Bruno, uzun süreli karantinanın hem eğitim hem iş hayatında yarattığı zorluklara değindi.

Universite eğitimi ile paralel evden çalışmaya devam ettiğini belirten Bruno, ‘’Çoğu çalışanımız, sağlık tedbiri için evlerindeler. Bu benim iş yükümü iki katına çıkarsa da, çalışanlarımızın sağlığını koruduğumuz ve her an doğru tedbirleri uygulayarak pes etmediğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz.’’ dedi.

Türkiye’ye önerilerde bulunurken, maske, hijyen ve benzeri tüm önlemlerin yanında esas hayati önem arz edenin evde kalmak olduğunun önemle altını çizdi.

‘’Üniversiteler ise tamamen kapalı. Bitirme tezimle ilgili hocalarımla sadece görüntülü konuşmalar üzerinden haberleşebiliyorum. Tez sunumum ve mezuniyetim de görüntülü konuşma üzerinden yapılacak, ama ne zaman olacağını öngöremiyorum.’’

Geçtiğimiz Mart ayında Bergamo’da birçok Türk öğrencinin de dahil olmak üzere mezuniyet seremonileri görüntülü konuşma üzerinden gerçekleştirilmiş, öğrenciler aile ve arkadaşlarıyla kutlama yapamadıkları için sevinçlerinin buruk olduğunu dile getirmişlerdi.