Zirveye Sizi Siz Uçuracaksınız

Yapabileceklerinizi ve en önemlisi YAPTIKLARINIZI küçümsemeyin, kendinizi ABARTIN. Kendinizi tebrik edin, sırtınızı sıvazlayın. İlhamsınız, farkedin.

Sevgili anneler,

ANNE OLDUNUZ. Bir can getirdiniz bu dünyaya, gurursunuz.

Sevgili doktorlar,

HAYAT KURTARMAK İÇİN SAVAŞTINIZ. Minnettarız.

Sevgili öğretmenler,

SABIRLA NESİL YETİŞTİRDİNİZ.

Aydınlattınız.

Sevgili sporcular,

SINIR TANIMADINIZ.

Limitsizsiniz.

Sevgili sen,

OLDUĞUN YERDE MÜKEMMELSİN.

Kendinize hatırlatın. Kendinizle konuşun.

Hiç biliyor musunuz sporcuların koluna/bileklerine taktığı sarı bileklik nereden geliyor özellikle tenisçilerde gördüğümüz? Bisikletçi Lance Armstrong kendisine hatırlatmak amaçlı her pedal çevirdiğinde görüş açısında olması açısından kendi “Live Strong” yazdığı bileklik takıyor ve her spor yaptığında ona motivasyon oluyor. Dünyaca ünlü bu bisikletçi “live strong” (güçlü yaşa) yazdığı bileklerine bakarak bu bileklik sayesinde kendisiyle konuşmuş oluyor. Daha sonra sadece onun bileğinde olan bu sarı bileklik bir markaya dönüşüyor. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca bilekte görüyoruz. “Live strong” bir marka oluyor ve kazanç kanser vakfına bağışlanıyor, Lance Armstrong vakfı kuruluyor. Kendisine hatırlatmasıyla başladı hikaye…. Kendi bileklerinde özüne yaptığı konuşmayla başladı. Yaptıklarını takdir ettiği için, yapabileceklerine güvendiği için “Live Strong” (Güçlü Yaşa) yazdı.

Kendinize yaptığınız konuşmayı küçümsemeyin, sırtınızı sıvazlayın, aferin deyin.

Yeri geldiğinde sizi siz zirvenize uçuracaksınız!

Melisa Darmar