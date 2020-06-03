Spor Yapanların ve Sağlıklı Beslenenlerin Şikayeti: Karın Şişliği

Kendimden örnek vermek isterim, haftada 5-6 gün antrenman yapıyorum, kendi 'dengem' doğrultusunda sağlıklı besleniyorum, rafine şeker ve hamur işi tüketmiyorum. Buna rağmen karın şişliği ve sindirim problemleri neredeyse her gün yaşıyorum. Neden diye üzülmeyelim, gelin beraber çözüme odaklanalım.

Fazla mı kafein tüketiyorsunuz?

Kafein vücudumuzda dehidrasyona (vücudun sıvı kaybetmesi, yeterince su içmemekten de meydana gelebilir) neden olabilir. Ne kadar çay/kahve tüketiyorsanız doğru orantıyla su tüketiminizi de arttırmak durumundasınız. Özellikle nem ve sıcaklık yüksek yerlerde yaşıyorsanız su içmenize çok özen göstermelisiniz. Dolayısıyla fazla kafein de karın şişliğine neden olabilir.

Fazla lifli besinler mi tüketiyorsunuz?

Lifli besinler uzun süre tokluk sağlar ve sindirim sistemi için çok faydalıdır evet ama unutmayalım ki her şeyin fazlası zarar. Ayrıca fazla lifli besinler tüketiyorsanız bu şişkinliğe sebep olabilir. Örneğin yulaflı müslili bir kahvaltı ardından nohutlu bol sebzeli bir salata, ardından elma gibi bir beslenme düzeniniz varsa su içmenizi arttırın. Beslenme düzeninizde ani ve keskin bir değişiklik yaptıysanız, vücudunuzun yeni beslenme düzeninize alışması da zaman alacaktır. Bu da şişkinliğe sebep olabilir, zaman tanıyın.

Az mı lif tüketiyorsunuz?

Zıttı gibi, az da lif tüketimi iyi değildir. Kabızlık gibi bağırsak problemlerine yol açacağı için karnınızda şişkinliğe de neden olabilir.

Çok mu sakız çiğniyorsunuz?

Özellikle sporcuların alışkanlığı olan sakız, hava yutmanıza neden olacağı için karnınızın da şişmesine sebep olur. İçerisindeki tatlandırıcılar da gaz problemlerine neden olabilir.

Porsiyonlarınız çok mu büyük (yedikleriniz sağlıklı olsa bile)?

Sporcular enerji harcadıkları için bir oturuşta fazla porsiyon tüketebilirler, bu da alışkanlık haline gelebilir. Spor yapmadığımız dönemlerde de aynı porsiyonlara alıştığımız için enerji (kcal) tüketiminde dengesizlik olur.

Gazlı içecekler mi tüketiyorsunuz?

Gazlı ve tatlandırıcılı içecekler karın şişliğine sebep olur.

Sigara mı içiyorsunuz?

Bırakın!

Yemeklerinize çok mu baharat ekliyorsunuz?

Kalorili soslar tüketmemek için baharat iyi bir alternatif. Ama fazlası gaz problemlerine neden olabilir.

Unutmayalım her şey de önemli olan 'DENGE!'

Sağlıklı günler…

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