Salgın Döneminde Çinko - C Vitamini - D Vitamini

Bu yazımda gelin beraber bahsetmiş olduğum üç ana başlıkta yer alan sağlıklı beslenmeye odaklanalım.

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için: ÇİNKO, C VİTAMİNİ, D VİTAMİNİ içeren besinler tüketelim!

-Çinko: Çinko, vücudumuzda bulunan enzimlerin uygun şekilde işlev gösterebilmesi için esansiyel mineraldır. Protein gibi bir çok önemli maddenin üretmesini sağlayan çinko, bağışıklık sisteminin dengelenmesi açısından oldukça büyük önem taşır. Balık, et, buğday tohumu, kabak çekirdeği, yer fıstığı, sarımsak, ayçiçek çekirdeği, ceviz, badem, yumurta, süt ve süt ürünlerinde yer alır.

-C Vitamini: Limon, greyfurt, mandalina, portakal gibi turunçgillerde ve özellikle kırmızı ve yeşil sebzelerde bulunan C vitamini; demir emilimi sağlamak ve bağışıklık sistemimizi korumak için gerekli bir vitamindir.

-D Vitamini: D vitamini diyince aklımıza bir tek güneş gelmesin! Tabii ki güneş ışığı almak d vitamini için oldukça önemlidir ama besinlerden de destekleyebiliriz. Süt, ayran, kefir, yoğurt, tereyağı, ton balığı somon uskumru istiridye gibi deniz ürünleri, tatlı patates, mantar, maydanoz, yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur.

Vücut kitle indeksiniz, yaşınız ve sağlık durumunuza göre yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önem taşır.

Size uygun ve özel bir beslenme programı için beslenme uzmanı ile çalışmanız öneririm.

Sağlıkla kalın.