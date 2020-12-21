Pandemide Spor Motivasyonu!

Özellikle geçtiğimiz pandemi döneminde bağışıklığımızı sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmek ve korumak adına her bireyin kendi hayat tarzı ve kondisyonuna göre fiziksel egzersizi hayatına alması gerektiğini her fırsatta vurgulamaya çalışıyorum.

Peki bir tek fizyolojik mi yaklaşalım bu konuya?

Tabii ki hayır. Unutmayalım ki, bağışıklığımızı kuvvetlendirmek sadece fiziksel egzersiz ve beslenme ile alakalı değil - psikolojik unsurlar da bağışıklığınızın düşmesini tetikleyebilir.

STRES!

Stres, öfke, yüksek oranda mutsuzluk, anksiyete, depresyon…

Bütün bunlar 2020 yılında tetiklenmiş olabilir. Unutmayın, yalnız değilsiniz her zaman bir çözüm var ve çözüm aslında kendinizde.

Bu pandemi döneminde ben de mental sağlığımı egzersizle korumak için elimden geleni yapıyorum. Toplumu mental ve fiziksel sağlıklarını korumak adına motive etmek istedim ve baktım ki bu içsel motivasyona sahip bir çok kadın var ülkemizde!

Beraber bir araya geldik, sanal ortamdan bir grup oluşturduk ve bu grup birbirini her gün “en iyi versiyonumuz olmaya” motive etti.

Aşağıdaki gördüğünüz görseller de bu güzel kadınların başarılarından sadece bazıları!

Gücümüze inandık, evlerimize kapandığımız bu dönemde bile spor yapabileceğimizi her daim hatırladık - hatırlattık! Her hafta gruba özel düzenli sürprizlerle (spor salonlarına üyelik, doğal gıda markalarından özel indirimler vb.) birbirimizi motive ettik!

Engel tanımadık…

Engel tanımadığımızı görünce aslında kimsenin bu hayatta spor için engel tanımadığını görmüş olduk. Topluma duyurduk kendimizi ve engel tanımayan sporcularımıza TESYEV’e bağış yaptık!

Herkesin kendine göre yapabileceği ve uygun bir fiziksel egzersiz vardır.

Mental ve fiziksel sağlınız için harekete geçin!

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