Ofis Ergonomisi İpuçları

1) Kollarınızın ağırlığının her zaman desteklendiğinden emin olun. Kollarınız desteklenmezse, boynunuzun ve omuzlarınızın kasları gün sonuna kadar ağrıyabilir. Kollarınızın desteklenmesi dik durmanızı sağlar.

2) Başınızın pozisyonuna dikkat edin ve başınızın ağırlığını boyun üstünde dil ve düz tutmaya çalışın. Başınızı ve boynunuzu ileri götürmeyin.

3) Dengesiz olmayın, sağa ya da sola bükülmeyin! Dengesiz olursanız sırtınızdaki diskler ve omurlar üzerinde daha fazla baskı yaparsınız. Sandalyenizin bel desteğini kullanın ve vücut ağırlığınızı bir tarafa göre daha fazla tutacak şekilde oturmaktan kaçının. Eğilmeyi ve uzanmayı önlemek için sandalyenizi masanıza mümkün olduğunca yaklaştırın. Her oturduğunuzda sandalyenizi öne çektiğinizden emin olun.

4) Bilgisayarınız doğrudan önünüze yerleştirilmeli, üst kısmı göz seviyesinden yüksek olmamalıdır. Klavyenin doğrudan monitörün önünde olması gerekir, böylece başınızı ve boynunuzu sık sık çevirmeniz gerekmez.

5) Boyun ve kulak arasında telefonu sıkıştırarak konuşmak gerçekten kötü bir pozisyondur. Telefonunuzu elinizle tutun. Boyun fıtığını önleyin.

6) Klavye ve fare, omuzları ve kolları zorlayan ulaşmayı önleyecek kadar yakın olmalıdır.

7) Monitörünüzün çok yakın olmadığından emin olarak göz yorgunluğundan kaçının, en azından bir kol uzakta olmalıdır.

8) Ekran parlamasını kontrol edin ve ekranın bir pencerenin veya parlak bir arka planın önüne yerleştirilmediğinden emin olun. Ayrıca masaüstü arkaplanı olarak çok parlak renkler kullanmamaya özen gösterim.

9) Gözlerinizi rahatlatmak için mesafedeki nesnelere bakarak birkaç saniye boyunca gözlerinizi düzenli aralıklarla dinlendirebilirsiniz.

10) Otururken ayakların sarkmaması gerekir. Ayaklarınız yere rahatça ulaşamıyorsa veya bacaklarınızın arka tarafında baskı varsa, bir ayaklık kullanın veya klavyeyi ve sandalyeyi indirin.

11) Masanızdaki gereksiz eşyaları atın. Çok eşya demek, aynı anda çok nesne görmek demek, gözünüzü yorabilir ve beyninizi meşgul edebilir. Çok eşya olması çalışma performansınızı bile etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Doluluk kavramı beyninize “dolu program” “yoğunluk” çağrıştırır ve panik yapmanızı tetikleyebilir. Huzurlu bir çalışma ortamı benimseyin.

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