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Korona Virüsü Ev Karantinasında Sağlıklı Yaşam için Neler Yapılabilir?
"Gündemimizde olan Korona Virüsü nedeniyle vaktimizin çoğunu evde geçiriyor olduk. Bazıları bunu “ev hapsi” gibi nitelendirse de bu bakış açımızı değiştirip, bu temkinli dönemimizin “tatil olmadığını” unutmadan verimli bir şekilde geçirmeye bakalım. Kimi şirketler uzaktan çalışma politikasını uyguluyor, bireysel çalışanlar da evden çalışmayı tercih ediyor. Panik yapmadan, ruhsal ve bedensel sağlığımızı koruyarak evlerimizde geçirdiğimiz bu olağanüstü hal durumunu ve zaman dilimini nasıl değerlendirebiliriz? "
- Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın: Öncelikle unutmamalıyız ki bağışıklık sistemimiz her durumda olduğu gibi bu durumda da en büyük kalkanımız. Dolayısıyla düzenli ve dengeli bir beslenme (vitamin, çinko, demir gibi önemli besin öğelerini kapsayacak bir beslenme programı) çok önemli olup bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Protein alımınızı ihmal etmeyin, basit karbonhidrat ve rafine şekerden uzak durun. Vitamin depolarınızı dolu tutmak için sebze ve meyveye yüklenin. Sebze olarak yeşil yapraklı sebzelerin yanında C vitamini deposu olan balkabağı gibi sebzeler tercih edin. Spor salonlarına gitmek yerine evinizde egzersiz yapabilirsiniz. Bunlara yoga, esneme egzersizleri, vücut ağırlıyla fonksiyonel ya da HIIT dahil olabilir.
- Düzenli uyku: Gece uykunuzdan taviz vermemelisiniz. Geceleri 7-8 saat uyku almanız, bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasında çok önemli bir role sahiptir. Gün içinde dinlenmeyi seviyorsanız bu dinlenmeleri kısa tutun, yarım saati geçerse gece uykularınızın düzeni sarsılabilir.
- Bir köşe yazarı edinin: E-gazetelerden ya da yabancı mecralardan tarzını sevdiğiniz bir köşe yazarı bulmaya çalışın. Düzenli olarak yazılarını takip edin. Bu, her konudan olabilir, size kalmış.
- Kitap okuyun: “Zamanım yok” artık bir mazeret değil. Sevdiğiniz tarzda kitaplarınızı okumak için tam zamanı!
- Kendinize film listesi yapın: Festival filmlerini mi seviyorsunuz? Macera, aksiyon yoksa romantik mi? Zevkinize göre, sevdiğiniz oyunculardan bakıp film listesi edinebilirsiniz. Sinemaya gitmek yerine evinizde film keyfi yapın.
- TED izleyin: TED dünyanın önde gelen düşünürlerinin, kendilerini en fazla heyecanlandıran fikirleri paylaşmak üzere katıldığı yıllık bir konferanstır. “TED” adını, geIeceğimizi şekillendiren üç ana konunun – Teknoloji, Eğlence ve Tasarım'ın (Technology, Entertainment, Design) ilk harflerinden alır. Kendi sitesinde yer alan içeriklerden, zevkinize göre seçebilir ve bu kısa videolar aracılığıyla dilediğiniz konuda kendinizi geliştirebilirsiniz.
- Global haberleri takip edin: Bu virüs problemi bildiğiniz gibi sadece ülkemizi kapsamıyor, bütün dünyanın gündemi bu. Diğer ülkeler ne yapıyor, bireysel olarak kendimizi nasıl koruyabiliriz, virüsün gelişimi ne yönde? Bütün bu soruların cevaplarına hakim olabilmeniz adına global haber kanallarını da takip edin.