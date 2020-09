''Hayat Bir Ayna Gibidir. Gülümserseniz, O da Size Gülümser''

Neden mi?

Çünkü senin bedenin senin kostümün, bu dünya senin sahnen, sen de başrolsün!

Tadını çıkar…

Başrol olarak seçilerek geldiğin bu filmin her sahnesine şükret. Sabahları yataktan kaldıracak bir neden arama, neden yarat. Şükredecek o kadar çok şey var ki, onu hatırla. Biliyorum, bazı günler hatırlamak zor olabilir, bazı günler belki de hiç biri anlamlı gelmeyebilir, ama bunlar da hayatın güzellikleri. Bir filmin her dakikası pozitif midir? Hayır, iniş çıkışlarla dolu olması onu heyecanlı kılar. Her yeni günü de öyle değerlendir. Aynaya bak kendine, kahkaha at. Hayat boyu tek yaşaman gereken yerdesin, sendesin. Bunu güzelleştirmek ve her daim güzel kılmak senin elinde. Özüne güven, özünü sev.

Özgüvenin, senin sihirli değneğin.

O sihirli değneği bedenine dokundur. İşte o an, sana söz veriyorum, aynada da toplumun içinde de kendini olağanüstü göreceksin. Bakış açını değiştiriyorsun ya hani, işte sihir tam da o an başlıyor!

İnan bana,

Hayat bir ayna gibidir, gülümsersen o da sana koskocaman gülümser! - Peace Pilgrim

Melisa Darmar