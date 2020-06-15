Besinlerin Psikolojik ve Fizyolojik Etkileri: Uyku

Özellikle uykusuzluk çekiyorsanız, hangi besinler uykuya iyi gelir hangileri gelmez şeklinde inceleyebiliriz.

-Triptofan, vücudun dolaylı veya direkt olarak vücudun ihtiyacı olan aminoasit ve serotinin maddelerini karşılamaya yardımcı olan bir maddedir. Eksikliği olumsuz psikolojiye neden olabilir Süt ve süt ürünlerinde, yağlı tohumlarda, yumurta, muz ve balda bulunurlar. Bu besinlerin tüketimi triptofan içeriklerinden dolayı uykuya iyi gelir.

-Karbonhidrat oranı düşük diyetler uyku problemine neden olabilir. Karbonhidrat tüketimi sonrası hafif uyku bastırdığını farketmişsinizdir!

-Akşam yatmadan önce çok ağır besinler tüketmeyin; sarımsak soğan gibi besinler midenizi ekşitebilir, uykusuzluğa neden olabilir.

-Bir tek kahve veya çayda kafein yoktur unutmayalım! “Gizli kafein” içeren besin ve içeceklerden de yatmadan önce uzak duralım; çikolata, kola gibi…

-Ağrı kesiciler kafein içerebiliyor, eğer yatmaya yakın kafeinli bir ağrı kesici aldıysanız uykunuzu etkileyebilir.

-Vitaminlerinizi sabah saatlerinde almaya özen gösterin. C vitamini/multivitaminler vücudunuza enerji verecektir, akşam yatmadan önce almanız uykunuzu etkileyebilir.

-Rezene, papatya, anason, kuşburnu gibi bitki çayları akşamüstü saat 17:00’den sonra tercih edebilirsiniz.

-Yatmaya yakın çok tatlandırıcı tüketmeyin, şişkinliğe neden olacağı gibi uykunuzu etkileyebilir.