Beden Tarafsızlığı (Body Neutrality) Ne Demektir?

Beden Olumlama Hareketi, bedenimize her daim pozitif bir bakış açısıyla bakmak, olumlu değerlendirmek ve iyimser yaklaşmak iken, 2015 yılından sonra bu yaklaşımın yerine bedenimizi sevmek zorunda olmasak da onu kabul ederek, zayıf ve güçlü yanlarını yargısızca kucaklayarak bedenimizle ilgili konularda tarafsız bir bakış açısına sahip olmahali gelmiştir.

Kendi kendinize bunu tekrarlayın; "Bedenimi her zaman çok sevmek ya da ondan nefret etmek zorunda değilim ama onu olduğu gibi kabul etmekdurumundayım."

Bedeninize bu bakış açısıyla yaklaştığınızda, kendinizle ilgili sevmediğiniz şeyler olduğu halde seviyormuş gibi yapmak ya da eksiklikleriniz ve fazlalıklarınız olduğunu düşünerek kendinizi olumsuz bir biçimde yargılamak zorunda kalmayacaksınız. En önemlisi saf bir gerçeklikle ve doğallıkla yaklaşacaksınız.

Herkesin kendi bedeniyle olan ilişkisi oldukça özgündür. Bu ilişki kim, zaman karmaşık, bazen de çok pozitif olabilir.

Beden tarafsızlığı fikrini doğru şekilde benimseyebilmenin ilk adımı, bulunduğumuz yerden bir adım geri giderek bedenimizi dışarıdan ve tarafsızgözlemlemek olacaktır. Dışsal faktörlere kulaklarınızı kapayın, içinize dönüp kendinizi sımsıkı kucaklayın!

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