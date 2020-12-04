Yok mu Yardım Eden?

Yardım istediğine ve yardımları fark edebildiğine emin misin?

En genel şikayetlerden biri hayattan ya da çevremizden yeterli yardımı görmüyor oluşumuzdur. İstediğimiz desteği görmediğimize o kadar odaklı ve eminizdir ki bu durumu sorgulamak ya da çözüm aramak aklımıza bile gelmez. Oysa her zaman uzanabilecek bir yardım eli vardır. Kimi zaman hayat, kimi zaman bir başkası, kimi zaman da bizzat kendimiz yetişebilir imdadımıza. Tabi ifade etmeyi, istemeyi, fark etmeyi ya da kabul etmeyi bilirsek. Bunları yapabilmek için de hayatınızda yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanları aşağıdaki sorular doğrultusunda tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum.

Kimseden yardım isteyemiyor ya da istemiyor musun?

Eğer bu durumdaysak yardım istememize mani olan bir düşünce var demektir. Bu düşünceler sadece bir varsayımdır. Yüzde yüz geçerliliği olmadığı halde biz onları kesin doğru kabul ettiğimiz için yardım istemeyiz. Bu durumda aslında yardım edilmemesi bizim seçimimiz olur. İstemediğimiz bir şeyin bize verilmemesinin sorumlusunu başkası ilan edemeyiz.

Doğruca yardım istemek yerine ima ediyor, beni anlasınlar diye bekliyor musun?

İnsanlar ima edilen şeyleri anlamıyor ya da yanlış anlıyor ve karşılığında istenilenin dışında bir tepki verebiliyorlar. Anlaşılmak istiyorsak sade ve dolaysız bir iletişim tercih etmemiz gerekiyor.

Yardım kabul etmiyorum musun?

Çeşitli düşüncelerle yardımları reddediyor, işleri üstleniyor olmanız mümkün. İş yükünüzü paylaşmayı öğrenin. Bazen de kibarlık olsun diye yardım teklifine “hayır” deyip ısrar etmelerini bekliyoruz. Eğer yardımı istiyorsanız teklif edildiğinde kabul edin.

Yapılan yardımları eleştiriyor musun?

Bu bize yardım eden kişilerin bir daha yardım etmek istememesine neden oluyor olabilir. Yardımları takdir edin ve teşekkür edin.

Yardım istedim kaç kere yine de etmediler diyenlerden misin?

Çoğu zaman halimizin, beden dilimizin farkında olmayız. Oysa halimiz, kelimelerimiz, ses tonumuz o andaki düşüncelerimizi ve enerjimizi yansıtır. Yeniden, farklı şekilde deneyin! Önyargısız, laf sokmadan, ültimatom vermeden, terslenmeden, ekstra kibarlaşmadan, ezilmeden vb. isteyin. Ve unutmayın biz dahil herkesin bir isteğe hayır deme hakkı vardır.

Yardımlar bizim algıladığımızın dışında geliyor olabilir mi?

Herkes kendi anladığı, kendi arzu ettiği şekilde yardım eder. Belki yardım almadığınızı iddia ettiğiniz kişiler o sırada sizin fark etmediğiniz şekilde size yardımlarını sunuyor veya farklı bir konuda üzerinizden yük alıyor olabilirler. Bu yardımları fark edin.

Kendine yardım ediyor musun?

İşte asıl soru bu. Peki sen kendine yardım ediyor musun? Hayatını kolaylaştıran seçimler yapıp çözüme yönelik davranıyor musun? Bu konuyu bir başka yazıda daha detaylıca ele alacağım ama unutmayın hayatınızı kolaylaştırmak, kendinize yardım etmek her zaman sizin elinizde.

Bu noktalara dikkat ettiğinizde hayat ve çevrenizdekiler tarafından sandığınızdan daha fazla desteklendiğinizi fark edecek, istediğiniz yardımları kendinize daha çok çekecek ve hayatınızın kolaylaştığını göreceksiniz.