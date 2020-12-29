Yeni Yıl Kararları Nasıl Sonuca Ulaşır?

Temelde her yeni seneyi yeni bir sayfa olarak görme eğiliminde ve isteğinde oluyoruz. Zihinsel olarak da bu yeni sayfaya yakışır cinsten, o zamana kadar erişmeyi başaramadığımız ama erişirsek her şeyin değişeceğine inandığımız hedefler seçiyoruz. Bu hedefler genelde yıl içinde hatta hayatımızın belli dönemlerinde tekrar eden kararlarımızdan oluşuyor. Pek çok kez gerçekleştirmekte zorlandığımız, türlü sebeplerle ertelediğimiz özetle başarılması zor olduğuna inandığımız bu hedeflere ulaşabilmek adına başlangıç yapmak için de yeni yılın enerjisinden yararlanmayı umuyoruz.

Ancak insan dizaynı (human design) sistemi açısından bakıldığında bu dönem denk geldiği periyod gereği arkasında destekleyici, yararlanmayı umduğumuz o enerjiyi bulundurmuyor. Bu yüzden bu zaman diliminde yeni başlangıç adımları atmaktan ziyade geçmişe bakıp değerlendirme ve planlama yapmanız öneriliyor. 2020 yılının pek çoğumuz için zor bir yıl olduğunu biliyoruz. Ancak zorluğunun yanı sıra hayata ve kendimize dair pek çok şey de öğreten bir yıl olduğu gerçeğini görmezden gelmemeliyiz. Kendinize dair neler keşfettiniz? Öncelikleriniz nasıl değişti? Yapamam sandığınız neler yaptınız? Hangi açıdan güçlendiniz? Bu ve bunun gibi pek çok farklı soru ile seneyi değerlendirebilir ve bu bilgiler ışığında hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

Yeni yıl hedeflerinin hayata geçirilmesindeki en büyük engel ise düşünceleriniz.

Hedeflerinize ulaşmanın zor olduğunu düşünmeniz, onları gözünüzde büyütmeniz hatta içten içe pek de mümkün olmadığına inanmanız onlar için harekete geçmenizi engeller. Özellikle sürekli istediğiniz halde bir türlü erişemediğiniz, hep başlayıp yarım bıraktığınız bir hedefiniz söz konusu ise arkasında sizi limitleyen bir düşünceniz bulunuyor demektir. Bu düşünceyi bulup, sorgulamanız gerekirse düşünce koçluğu almanız sizin bugüne kadar farkına varmadığınız sebepleri keşfetmenize ve kendi kendinizi sabote etmenizi engellemeye yardımcı olacaktır. Unutmayın düşünce her şeyin başlangıcıdır.

Son olarak da başkalarının gözünden kendinize bakıp, kendinizi başkaları ile kıyaslayıp olması gerektiğine inandığınız şeyleri değil gerçekten özünüzden istediğiniz hedefleri seçmeye özen gösterin. Ayrıca hedeflerinizi onlara ulaşmanızı sağlayacak daha küçük parçalara bölmek büyük kolaylık ve istikrar sağlayacaktır. Benden söylemesi. Hedeflerinize giden yol için adımlarınızı belirleyin, planlama yapın ve en önemlisi harekete geçin. Planlamalarınızda ise her zaman esnek olun ve hayatın zamanlamasına uyum gösterin.

Her hedefinizin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle…