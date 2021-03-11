Kim Bu 'Kendim'?

“Kendin ol!” İlk duyduğumda son derece anlamsız gelmişti bu söylem çünkü bana göre ben zaten kendimdim, kendi düşündüğüm şekilde hareket ediyor ve yaşıyordum. Ancak öğrendikçe gördüm ki “kendin ol” derken “kim olduğunuzu düşündüğünüz kişiyi” kastetmiyorlardı. Doğduğumuz anda sahip olduğumuz, eşi benzeri olmayan gerçeğimizden bahsediyor, daha önce kimsenin söylememiş olduğu, hiç keşfetmediğim bir “ben”i anlatıyorlardı.

Kendin olabilmeye giden yol kendini tanımaktan geçiyor.

Doğduğumuz anda tam, mükemmel ve eşsiz bir dizayna sahip olarak dünyaya gelmiş olmamıza rağmen bu bilgiye sahip olmadığımız için hayatımız boyunca kendimizi başkaları ile kıyaslayarak daha mutlu, daha iyi, daha güzel, daha başarılı olmak adına özümüzü, gerçeğimizi, bir yandan sahip olursak mutlu olacağımıza inandığımız etiketler ekleyerek diğer yandan sahip olduğumuz için utandığımız özelliklerimizi gizleyerek yeniden şekillendirdik. Bu sayede bize hayatta istediğimiz her şeyi getireceğini sandığımız kişiliklerimizi yarattık ve kendimizin bu yarattığımız kişiler olduğuna inandık.

Yarattığımız kişilikleri genel kurallar, hedefler, beklentiler, görüşler çerçevesinde oluşturduğumuz için birbirimize benzedik, tek tipleştik. Farklılaşmak isteyenler bile kendi içlerinde birbirlerine benzediler. Bir benzerimizin daha olmadığı bu dünyada düşüncelerimizle, yargılarımızla, yorumlarımızla farklılıklarımızı kusur; başkası için doğru olanı kendi doğrumuz zannettik. Sevilmek için, onaylanmak için, bir yere ait olabilmek için diğerlerinin bizden isteklerine, beklentilerine uyumlanmamız gerek sandık. Sonunda çoğumuz hüsran, acı, hayal kırıklığı, öfke yaşadık.

Düşüncelerinden oluşturduğun sınırların ötesinde, kurban hikayelerinin bittiği noktada özündeki senle, “kendinle” tanışmaya hazır mısın?

Umarım kendin olmaya hazırsındır çünkü hayat bizi tam da buna itiyor. Geçen sene boyunca hatta daha doğrusu yaşamımız boyunca hayat her yaşadığımız zorlukta bizi kendimize yönlendiriyor. Yaşananlar bize karşı değil, bizim için gerçekleşiyor. Her zaman söylediğim gibi bu hayatı yaşamanın daha kolay bir yolu bulunuyor ve bu yol “kendin olmaktan” dolayısı ile kendini, gerçeğini tanımaktan geçiyor. Bu beraberinde isteklerimizi elde etmeyi, tatmini, başarıyı, huzuru ve sürprizleri getiriyor.

Dizaynını yaşama rehberi olarak insanın gerçeği ile hatta çevresindeki kişilerin gerçekleri ile de tanışmasının hayat üzerindeki dönüştürücü ve iyileştirici etkisini pek çok kez deneyimlemiş ve gözlemlemiş biri olarak öneririm ki üzerinizdeki yüklerinizi, sahte kimliklerinizi oluşturan düşüncelerinizi fark etmenizi, kendinizi keşfetmenizi sağlayacak çalışmalara katılın, destek alın ya da sizin için doğru olduğunu hissettiğiniz yolu izleyin yeter ki yolun sonunda kendinizle tanışın.