Kendine Yardım Ediyor musun?

Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi çevremizdekilerden yeterli yardımı görmemek en genel şikayetlerimizden biridir. Başkasından alabileceğimizi düşünüp de alamadığımız yardımlar konusunda farkındalığımız son derece kuvvetlidir. Gelin görün ki kendimize etmediğimiz yardımları fark etmekte pek de iyi değilizdir. İçinde bulunduğumuz zor durumdan çıkmamız için kimlerin neler yapabileceği ile ilgili fikirler yürütürken hayatımızı hem kökten değiştirebilecek hem de anında yardım edebilecek yegane kişiyi yani kendimizi görmezden geliriz çünkü kendimize yardımcı olabileceğimiz bazı noktaların farkında değiliz.

Tek bir soru yeter hayatımızı değiştirip kolaylaştırmaya:

“Şu an kendime nasıl yardım edebilirim?”

Kendimize yardım edebilme olasılığımız son derece yüksek çünkü genelde işleri kendimiz için zorlaştıran bizzat biziz. Nasıl mı? Düşüncelerimiz aracılığıyla tabi ki. Düşüncelerimizden oluşan kendimize çizdiğimiz aşılmaz sandığımız sınırlar, belirlediğimiz bozulmaz sandığımız kurallar; bırakılamaz sandığımız yükler, görevler, etiketler; yapılması ve yapılmaması gerekenler listesi ile zorlaştırıyoruz hayatımızı. Bu yüzden eğer kendine yardım etmek istiyorsan öncelikle düşüncelerini, yorumlarını, yargılarını, varsayımlarını sorgulamaya başlamalısın.

Gerçekten yapılması gerekenler listendeki her madde yapılmalı mı? Aralarında bir öncelik sıralaması yapılamaz mı? Bir madde başka güne kaydırılamaz mı? Ya da gerçekten bunu senden başkası yapamaz mı? Sorgula! “Yardım alamam” diyen, “güçlü gözükmeliyim” diyen, “iyi bir anne, baba, eş, çocuk, patron, çalışan vs olmak için yapmam gerekenler var” diyen, “beni anlasınlar, ben söyleyemem” diyen, başkasına hayır diyemediği için kendine ait olmayan işleri yüklenen, zorlana zorlana mecburmuş gibi her şeyi yapmaya çalışan “sen”sin. Fark et! Kurban değilsin ama seni kurban eden düşüncelere tutunuyorsun ve sorgulamıyorsun. Bu düşüncelerin doğruluğundan, değişmezliğinden emin misin? Bu düşüncelerle kendine yardım mı etmektesin, köstek mi olmaktasın? Her bir yardım ihtiyacı hissettiğinde önce sorgula, sonra doğru soruyu sor.

Probleme odaklanarak çözüm bulman mümkün değildir ancak çözüme odaklanarak doğru soruyu sormak sana istediğini verebilir çünkü zihin de evren de soruya cevapsız kalamaz. Kendime nasıl yardım edebilirim diye sorduğunda daha önce fark etmediğin çözümleri görmeye başlarsın. Hayatı zorlaştıran düşüncelerini fark ederek ve değiştirerek, gerektiğinde değiştiremeyeceğin şeyleri kabullenerek, yardım ihtiyacına olumsuz dönenlere kırılarak vakit kaybetmeyerek, sorumluluğun dahilinde olmayan şeyleri istemiyorsan üstlenmeyerek, kendini net ve açık ifade ederek, yeri geldiğinde yardım isteyerek, yapılmak istenen yardımları kabul ederek ve zaten edilmekte olan yardımları fark edip takdir ederek kendine yardımcı olabilirsin. Sorgulayarak ve sorarak bu seçeneklerden daha fazlasını, tam da ihtiyacın olanı bulabilirsin.

Unutma hayatını kolaylaştırmak, kendine yardım etmek her zaman öncelikle senin sorumluluğunda ve de senin elinde. Şimdi kendine bu bilinçle tekrar sor “kendine yardım ediyor musun?”