Kaosun Ortasında Huzur Bulmak Mümkün mü?

Öncelikle söylemem gerekiyor ki huzurlu olmaya giden en kısa yol bunun mümkün olduğuna inanmaktan geçiyor. Çoğumuz, böyle zamanlarda yani kaosun tam ortasında hissettiğimiz anlarda, huzurlu olmanın mümkün olmadığına veya bunun normal olmadığına inanıyoruz. Bu sebeple yaptığımız seçimler sonucu olması gerekenden daha stresli, mutsuz dolayısı ile sağlıksız bir hayat sürüyoruz.

Çoğumuzun inanışının aksine huzurlu olmak için hayatımızda her şeyin yolunda olması gerekmiyor. Huzur insanın içinde duyumsadığı rahatlık duygusudur ve dış etkenlerden bağımsız olarak elde edilebilir. Rahatlamak için stres veren durumların geçmesini beklerken yaptığımız tek şey hayatımızdaki stresi arttırmaktır. Oysa rahatlamak için kendimize verdiğimiz molalar var olan stres seviyelerimizi düşürmemize bu sayede daha sağlıklı kararlar almamıza ve hatta bağışıklığımızı güçlendirerek daha sağlıklı olmamıza yardım etmektedir.

Yine çoğumuzun inanışının aksine bu zor dönemlerde huzuru seçmek anormal veya ayıp değildir. Her şartta huzur bulabilmek vurdum duymazlık, empati eksikliği ya da yaşananların görmezden gelinmesi anlamına gelmez.

Uçak düşecek olursa, yanınızda çocuk olsa dahi, oksijen maskesini önce kendimize takmamızı önerirler çünkü biz işe yaramaz haldeyken çevremizdekilere zaten bir faydamız dokunması mümkün değildir. Dolayısı ile bu dönemleri daha rahat atlatmak ve başkalarının atlatmasına yardımcı olmak istiyorsak işe önce kendi enerjimizi toplamakla, huzur ile kendimizi şifalandırmakla başlamamızda fayda var.

Gelelim her geçen gün artarak ihtiyaç duyacağımıza inandığım, her durumda huzurlu, sakin hissettirecek kısa yollara…

Bir dur kuralı: Stresli konuları uzun uzun izlediğinizi, konuştuğunuzu, tekrar tekrar aynı şeyleri anlattığınızı fark ettiğiniz an durun. Eğer konuşmanız ya da edindiğiniz bilgiler bir çözüm yaratmaktan ya da eyleme dönecek olmaktan uzaksa o zaman konuşmayı, izlemeyi durdurun, konuyu değiştirin. Bunu yaparak negatif enerjiyi arttırmanın önüne geçmiş olur, olumsuz döngüye ara verir kısa sürede daha iyi hissetmeye başlarsınız.

Hayal gücü: Zihin için gerçek ve hayal arasında bir fark olmadığından daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi en huzurlu hissettiğiniz anı hatırlayın ya da hayalinizdeki huzurlu anıyı yaratın. Kısa sürede bedeninizdeki gevşemeyi fark edeceksiniz.

Acil durum butonu: Uyguladığınız anda size iyi gelen bir veya birkaç şey belirleyin. Bu baktığınız anda iyi hissettiren bir fotoğraf, izleyince her seferinde yüzünüzü güldüren bir video, yapacağınız küçük bir nefes egzersizi ya da hava almaya çıkmak olabilir. Her ihtiyaç anında aynı yolu kullanmayı seçerseniz beyniniz bir süre sonra aradaki bağlantıyı kuracak, koşullanma sonucu otomatik olarak daha hızlı tepki verip huzurlu hissetmenizi sağlayacaktır.

Hem çevrenize hem kendinize büyük bir iyilik yapmak istiyorsanız siz de bu dönemlerde negatifi, korkuyu, stresi arttırmak yerine huzuru seçin çünkü bu dönemlerde en çok buna ihtiyacımız var. Bu kısa yollar aracılığı ile kolayca enerjinizi yükseltip, huzuru deneyimleyebilirsiniz. Bu sayede çok daha büyük yararlar sağlayabileceğinizi göreceksiniz.