Hormonlarını Yönet, Mutlu Ol -1

Beynimiz hayatta kalmaya odaklıdır. En özet haliyle beynimiz hayatımızın devamlılığını sağlayacak bir fırsat yarattığımızda ya da yakaladığımızda bunun tekrarlanmasını sağlamamız adına iyi hisle bizi ödüllendirirken diğer yandan hayatımızı tehlikeye atacak bir durum ile karşılaştığımızda ya da oluşturduğumuzda bunun bir daha yaşanmaması için bizi kötü hisle uyarır.

Beynimiz bizi ödüllendirmek için her biri farklı bir iyi hissi tetikleyen dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin olmak üzere dört özel beyin kimyasalından yararlanır. Bu yazıda ilk olarak dopaminden ve salgılanmasına katkı sağlamak için neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz.

Dopamin, ihtiyacımızı karşılayacak bir hedef gördüğünde ona ulaşmamız için gereken enerjiyi ortaya çıkarır!

Her mutluluk hissi yaratan hormon farklı bir yaşamsal davranışı teşvik eder. Dopamin ihtiyacımızı karşılayacak ödüller çok çaba gerektirse de onları aramaya ve bulmaya teşvik eder. Ödül somut, soyut, duygusal ya da istemediğimiz bir durumun sona erişi şeklinde veya farklı şekillerde olabilir. Ödüle yani ihtiyacımızı elde etmeye giden yolda atılan adımlar dopamin salgılatır. Ödülü elde ettiğimizde dopaminle dolarız. Bu çok iyi hissettirir sonra dopamin düşmeye başlar ve biz de bu hissi yeniden yaşamak için başka yollar ararız. Dopamin ancak yeni ödüllerle, ihtiyaçlarımızı karşılamanın yeni bir yolunu bulduğumuzda tekrar tetiklenir.

Dopamini tetiklemek için edinilebilecek yeni alışkanlıklar

Büyük küçük demeden başarılarını kutlamak

Büyük başarıları beklemek yerine o başarılara giden yolda attığın her adımı kutlamak dopamini tetikler. Bu yüzden attığın adımları küçümsemek yerine önemini fark edip, takdir et.

Hedeflerin için harekete geçmek

Hedeflerinle ilgili gün içinde kısa süreli ya da küçük bile olsa somut bir adım atmak, eyleme geçmek iyi hissettirir.

İşleri küçük parçalara bölmek

İşleri küçük parçalara bölmek işi gözünde yapılması daha mümkün hale getirir. Ayrıca tamamladığın her parça devam etme arzunu da tetikleyecektir.

Rutinlerine yenilikler eklemek

Dopamin yeni bilgiler elde ederken açığa çıkıyor bu sebeple hayatında rutin dediğin alanlara yenilikler ekle.

Hedefini imkansız görmediğin ama yüksek bulduğun bir noktaya koymak

Çok yüksek hedefler imkansız olduğunu düşündürerek denemeye gerek yok hissi uyandırabilir, düşük hedeflerse ödül hissini tetiklemeyebilir. Bu sebeple hedefini denemeden pes ettirmeyecek ancak elde ettiğinde iyi hissettirecek bir noktaya koymak önemlidir.