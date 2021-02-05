Gerçekten 'Artık Çok Geç' mi?

İsteklerimizi elde etmek, hayallerimizi gerçekleştirmek için gerçekten artık çok geç olduğuna o kadar inanırız, o kadar eminizdir ki denemeyi bile düşünmeyiz. Oysa zaman, limitler, kurallar, genellemeler aslında sandığımızdan çok daha göreceli kavramlar. Bu kavramlar ancak onlara inandığımız ölçüde gerçek. Demek istediğim eğer geç olduğuna inanıyorsak o zaman geç, olmadığına inanıyorsak o zaman geç değildir. İmkansız olduğuna inanıyorsak imkansız olur, inanmıyorsak bir imkanı mutlaka bulunur.

1954 yılında Roger Bannister dört dakikada bir buçuk kilometrelik mesafeyi koşana kadar insanlar bunun olanaksız olduğunu düşünüyor hatta bazı bilim insanları bunun neden mümkün olmadığına dair açıklamalar yapıyorlarmış. Ancak tek kişinin bunun aksini gerçekleştirmesi diğer herkesin bunun olabileceğini düşünmesini sağlamış ve ertesi yıl üç yüz kişi aynı başarıyı yakalamış. Bunun gibi pek çok örnek bulunmaktadır. Roger Bannister tüm aksini düşünenlere rağmen gerçekleştireceğine inanmış ve gerçekleştirmiştir. Bir kere gerçekleşmesi diğer kişilerin gözünde de bunu mümkün kılmıştır. Her şey düşüncededir ve düşünce çok kuvvetlidir.

Hiçbir şey için geç değil!

Benden geçti artık ya da çok geç diye düşünmek kendini gerçekleştirecek bir kehanettir çünkü böyle düşündükçe onu gerçekleştirmek için bir şey yapmayacağımız kesindir. Bunun yerine içinde kalan deneyimlemek istediğin her ne varsa bak ve onları hayata geçirmenin yollarını araştır. İmkansız diyerek değil bunu nasıl gerçekleştirebilirim diyerek yap araştırmanı. Hatta geç dediğin yaşlarda hayallerini gerçekleştirmiş kişileri araştırıp ilham veren hikayelerini oku. Göreceksin dışarısı bir sürü umut verici örnek ile dolu ve hepsinin ortak noktası isteklerini gerçekleştirmenin mümkün olduğuna inanmış olmaları.

Evet belki umduğun yaşta, hayal ettiğin şartlarda başlayamadın ve deneyimleyemedin bazı şeyleri ama hala başlama, hala deneme şansın var. Hayallerini, isteklerini hiç yaşamamayı, ucundan bile olsa tadına bakmamayı mı yoksa onlara hayata geçmeleri için bir şans tanıyıp bu deneyimin tadını çıkarmayı mı tercih edersin? Seçim senin! Hayat senin! Unutma ki hiçbir şey için “artık çok geç” değil.