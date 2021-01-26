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GeriLena Boynuinceoğlu 'Eğer'ler Geçmişi Düzeltemez Ama Onlardan Vazgeçmek Geleceğinizi Değiştirir!
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Haberler>Mahmure>YazarlarLena Boynuinceoğlu>'Eğer'ler Geçmişi Düzeltemez Ama Onlardan Vazgeçmek Geleceğinizi Değiştirir!
Mahmure
26.01.2021 - 10:47 |  Son Güncelleme:

'Eğer'ler Geçmişi Düzeltemez Ama Onlardan Vazgeçmek Geleceğinizi Değiştirir!

Lena Boynuinceoğlu
Lena Boynuinceoğlu
Dizaynını Yaşama Rehberi - Kendini Keşfet! Eşsizliğini Yaşa!
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Lena Boynuinceoğlu
Lena Boynuinceoğlu
lena@uniquelifetr.com
'Eğer'ler Geçmişi Düzeltemez Ama Onlardan Vazgeçmek Geleceğinizi Değiştirir!
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"Eğer öyle ol(ma)saydı, böyle olurdu(m)..."

Eğer ile başlayan bu şablona uygun cümlelerinizi bulun, yazın bir kenara.

Sonra olduğunuz yerde saymanıza neden olmaktan başka hiçbir işe yaramadıklarını fark edin.

Eğer ile başlayan bu cümleler geçmişe ait olasılıklardan yalnızca biridir ve sadece bir varsayım içerir.  Şartlar gerçekten varsaydığımız gibi olsaydı bile sonucun öngördüğümüz gibi olacağının hiçbir kesinliği yoktur. Buna rağmen kesin olduğunu düşünüp, şu an içinde bulunduğumuz istenmeyen durumun sorumlularını göstermek, bu durumda olmaktan başka bir çaremiz olmadığını kanıtlamak için bu cümlelerimizi severek kullanırız.

Oysa başkalarını suçlamak, günah keçisi belirlemek, haklılığımızı kanıtlamak kısa vadede bizi rahatlatır ancak uzun vadede mutluluğumuz ve isteklerimizi gerçekleştirebilmemiz için hiçbir çözüm yolu sunmaz. Çözümün geçmişte yapılmış ve değiştirilemeyecek bir hikayeye bağlanması hem sizi çözümün olmadığına inandırır hem de siz bu hikayeyi bırakmadıkça sizi de geçmişe hapseder. Bu da enerjinizi, değiştirmek için hiçbir etkinizin olmadığı bir noktaya harcayıp boşa kullanmanıza neden olur.

Etkinizin olduğu tek bir an var, o da şu an!

Geçmişe dair bu varsayımları düşünmek;

İyi, mutlu, güçlü hissettiriyor mu?

Çözüm yolu bulmanıza yardımcı oluyor mu?

Kendinizle ya da çevrenizle olan ilişkinizde olumlu bir değişiklik yaratıyor mu?

Hepsinin cevabı olumsuz ise size fayda sağlamayan bu düşünme şeklini, geçmişe takılı kalmayı, geçmişte yaşamayı, kendinize ve çevrenize zarar vermeyi bırakmayı seçin.

Bunun yerine istediğiniz durumu yaratmak için şimdide ne yapabileceğiniz odaklanın. Geçmiş yerine günümüze odaklanmak enerjinizi doğru ve verimli kullanabileceğiniz alana yöneltmenizi sağlar. Böylece takılı kalmış, sorunlu bir hayattan hareketli, akışta ve çözüme yönelik bir hayata geçiş yaparsınız. Unutmayın eğerler ile geçmişi değiştiremezsiniz ancak şimdiye gelip istediğiniz şey için harekete geçerek anı ve geleceğinizi değiştirebilirsiniz.

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Lena Boynuinceoğlu
Lena Boynuinceoğlu
Dizaynını Yaşama Rehberi - Kendini Keşfet! Eşsizliğini Yaşa!
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