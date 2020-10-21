Vegitisyen'in Vegan Türk Mutfağından Vegan Karnıyarık Tarifi

Mısır, Lübnan, Suriye, İsrail mutfakları da vegan beslenmeye oldukça yatkın ancak bizde bir Ege Otları, bir Antakya mezeleri var ki… Ortadoğu ve Akdeniz Kültürü’nü rahatlıkla birleştirip lezzetli, sağlıklı, vegan alternatifler üretebiliyoruz. Biz zaten bu mutfak kültürüne doğuştan sahibiz, hepimiz doğuştan aşçıyız. Yeter ki biraz çaba sarfedelim.

Vegan yöresel lezzetleri yapıp tek başıma yemiyorum elbetJ Dostlarıma, aileme de sıklıkla yöresel tarifler yapıyorum, vegan beslenme konusunda inanılmaz bir dönüşüm yarattım çevremde. Çok kolaymış e lezzetli yorumları zıklıkla alıyorum. Anladım ki insanların aşina oldukları lezzetlerden uzaklaşmadan vegan bir Adana Kebap yaparak mesela, bir vegan karnıyarık ile vegan mutfağı yöreselleştirip herkese sevdirebiliriz.

Türk Mutfağı’nın lezzetlerini dünyadaki yükselen eğilim olan vegan beslenmeyle birleştirmekten müthiş haz alıyorum. Kasım ayı içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile gıda girişimcilerine hem vegan beslenmenin Türk Mutfağı’na ne kadar uygun olduğunu anlatacağım hem de Vegan Adana Kebap Atölyesi yapacağız. Bu ilgi çekici başlık şimdiden çok sevildiJ

Peki, evde en son ne yaptık? Vegan karnıyarık J Yetemdi tüm danışanlarıma gönderdim tarifini hepsi istisnasız çok sevdi, hatta bayıldılar. Aralarında kalp damar hastası, şeker hastası olanlar, kilo fazlası olanlar dahi yiyebildi.

Bilirsiniz karnıyarık kıyma ile yapılır. Oldukça yüksek oranda yağ kullanılır. Ben bu tarifi az yağlı vegan bir hale getirdim. Buyrunuz:

VEGAN KARNIYARIK TARİFİ:

4 KİŞİLİK

Hazırlama süresi: 45 dakika

45 dakika Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

4 adet orta boy patlıcan

patlıcan 120 gram sert tofu veya 120 gram soya kıyması

sert tofu veya 120 gram soya kıyması 3 adet büyük boy domates

domates 120 gram domates salçası

domates salçası 3 adet büyük diş sarımsak

sarımsak 1 adet büyük boy yeşil biber

yeşil biber 1 tutam kıyılmış kuru arnavut biberi (Acı sevmiyorsanız katmayın.)

kıyılmış kuru arnavut biberi (Acı sevmiyorsanız katmayın.) 1 tutam kimyon

kimyon 1 tutam karabiber

karabiber 1 tutam pul biber (isteğe göre)

pul biber (isteğe göre) 1 tutam tuz

tuz 2 çorba kaşığı zeytinyağı

zeytinyağı 1 tutam kekik

kekik 4 adet defne yaprağı

Vegitisyen Püf Noktası:

Protein değerini artırmak için soya kıyması veya tofu ile beraber bir avuç ince kıyılmış mantar da ekleyebilirsiniz.

Patlıcanları fırına vermeden önce çatalla 5-6 tane delik açın. Bu işlem yumuşamasını kolaylaştıracaktır.

Vegan Karnıyarık Tarifinin Pişirme Önerisi

Patlıcanları ilk fırınladığınızda, ikinci kez pişeceği için çok yumuşak olmayacak. Yeşil biberler piştiyse karnıyarık hazır demektir.

Yapılışı:

Patlıcanların kabuklarını isteyenler soyabilir ancak ben mutfakta artık oluşmasını istemediğim için soymuyorum. Yağlı kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine patlıcanları yerleştirin. 180 derece fırında 30 dakika kadar iyice yumuşatın. Sırasıyla doğradığınız ya da robottan geçirdiğiniz soğan, sarımsak ve domatesi yağda kavurmak yerine kaynar suda ve kısık ateşte kavurun, ben öyle yapıyorum, daha sağlıklı oluyor. Suda kavurma işleminden sonra karabiber, kekik, tuz, pul biber, kimyon, acı yemekten hoşlanıyorsanız arnavut biberini ekleyin. 10 dakika kadar kavurun. Su buharlaştıkça kaynar sudan azar azar ekleyin. Salçayı da ekledikten sonra bir tur daha kavurun. Tofu kullanacaksanız rondodan geçirin, kıyma kıvamına getirin. Hazırladığınız karışımın içine ekleyin, bir tur daha kavurun. Fırınladığınız patlıcanlarınızı çıkartın. Patlıcanları bir bıçak ve kaşık vasıtasıyla ortasına harç eklenecek şekilde ikiye yarın ve açın. Harcı patlıcanların içine doldurun. Yeşil biberleri şerit halinde kesin. Harcınızla doldurduğunuz patlıcanların üzerine yerleştirin. Salça, zeytinyağı ve bir su bardağı ılık suyu karıştırın, fırın tepsisindeki patlıcanların üzerine gezdirin. Bu aşamada karnıyarığa çok yakışan Hatay’ın nadide tatlarından defne yaprağını tepsiye yerleştirin. Önceden ısınmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun :)

Vegan Yaşam ve Beslenme Uzmanı

Kevser Başkara

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