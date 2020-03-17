Vegan Diyeti İle Kilo Vermenin Sırları

Kilo vermek diyoruz ama aslında yağ yakmaktan bahsediyoruz. Sağlıklı yağ yakmak için öncelikle biyolojik saatimize uygun yaşamak en önemli kısım. Bir de şu şok diyetlerden vazgeçmemiz lazım. Sağlık en önemli hazine. Şok diyet uygularsanız sağlığınız da şok olur, yıpranır.

Kilo vermede en etkin yöntem: Vegan Diyeti

Bu diyeti 5 yıldır uyguluyorum. Formumu, sağlığımı ve bağışıklığımı bu diyete borçluyum. 5 yıldır da herkese anlatıyorum.

Peki, vegan beslenme ile ne yapalım da sağlıkla kilo verelim, şu göbekten nasıl kurtulalım?

Vegan Diyeti ‘nde bitkisel yiyeceklerle;

1. Zengin posa miktarları ile bağırsaklarınız daha iyi çalışır ve yağları daha kolay atarsınız. Kuru fasulyeyi, mercimeği, sebzeleri her yemekte kullanın.

2. Özellikle sebzelerde yiyeceklerdeki posa, bağırsakta bütirat ve asetat gibi kısa zincirli yağ asitlerine dönüşür. Sadece bu şekilde bile yılda 2 kilo verirsiniz. Benden demesiJ Daha sebzelerin az kalorili olduğundan bahsetmedim bile.

3. Daha az yağ alırsınız. Ah şu yağlar. Türk Mutfağı’ndaki meyane kültürü bizi mahvediyor. Meyane nedir? Un, tuz, yağın birleşimi ve çok tehlikeli. Bu alışkanlıktan vazgeçin. Yağlar özellikle doymuş yağlar, depo yağları artırır ve kiloların kalıcı olmasına neden olur. Yağlar önce göbekte birikir, öyle beslenmeye devam ederseniz de hep orada kalırlar.

4. Doğru Vegan Diyeti ile kolesterol ve doymuş yağ almazsınız.

5. 1500’den fazla antioksidan alırsınız. Obezite ve yağlanma bir toksik durumdur. Antioksidanlarla toksik yükü azaltıp hücreleri temizlersiniz.

6. İnsülin direncinden korunursunuz. Doymuş yağlar, işlenmiş yiyeceklerden kaynaklı oluşan zararlı maddeler insülinin çalışmasını bozar. Oysa vegan diyeti uyguladığınızda bu sorunu da ortadan kaldırma yolunda önemli bir adım atmış olursunuz. İnsülin direncinin posalı, antioksidanlı beslenme ile önlenebileceğini ifade eden çok fazla çalışma mevcut.

Bunlara dikkat edin:

İyi uyku: Akşam 11’de uyuyun. Kilolarınız varsa sakın uykuyu ihmal etmeyin!

Düzenli spor: Yerimizden kalkacağız, her gün düzenli spor yapacağız. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş de olur, illa spor salonu gelmesin aklınızaJ

Kafayı boşaltın: Stres en büyük kilo alma sebebi.

İyi çiğneyin: Çiğneme süresi uzadıkça fazla kalori almanın da önüne geçeriz. En az 20 kere çiğneyin.

Su için: Su içmeden yağ yakılmaz. İdrar renginiz beyaz oluncaya kadar su için. Miktar yok, günlük su ihtiyacımızı idrar rengine bakarak anlayabiliriz.