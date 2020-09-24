Vegan Bir Kışa Hazırlık İçin Vegan Diyetisyen Önerileri

Güçlü bir bağışıklık için yapılması gereken 10 şeyi şöyle sıralayabilirim:

Bitkisel temelli beslenin. Bu şekilde posa alıp bağışıklığın %80’ini oluşturan bağırsakları güçlendireceksiniz.

Mor ve kırmızı sebze ve meyveleri ihmal etmeyin!

Bağışıklık için en güçlü antioksidanlar mor ve koyu kırmızı sebze ve meyvelerde bulunur. Bu grubu her gün öğünlere almak gerekiyor.

Her sabah kalkar kalkmaz 1 su bardağı su için. Su bağışıklık için vazgeçilmez bir unsur.

İnflamasyon oluşumunu önlemeye su içmekle başlayın.

Her gün gece 11’de uyuyun, sabah erkenden uyanın.

Uyku esnasında salgılanan melatonin ile bağışıklığınızı güçlendirin.

İyi çiğneyin.

Gıdaları ne kadar iyi çiğnerseniz canlı enzimler o kadar ortaya çıkar.

Yeterli su için.

Vücuttan toksin atmak bağışıklığı güçlendirmenin en önemli yollarından biri. İdrarınızın rengi beyaz oluncaya kadar su içmenizi öneririm.

B12 vitamininizi ve D vitamininizi ihmal etmeyin.

Bitkisel beslenin beslenmeyin bu iki vitamin beslenme ile ilgili değil. Hayvanlara da takviye olarak veriliyor.

D vitaminini günlük almanızda fayda var, çünkü güneş ışınları artık Kuzey Yarımküre’ye daha yatay gelecek.

Her gün 10 dakika meditasyon yapın.

Böylece stres zamanlarında devreye giren sempatik sistem yerine parasempatik sistemi devreye sokup bağışlıklığı artırabilirsiniz.

Her gün 30 dakika açık alanda yürüyüş yapın. Sakinleşme için egzersiz şart.

Sağlıklı bitkisel beslenmede menülerimiz nasıl olmalı?

Menülerimiz;

Bakliyatlar (Nohut, mercimek, fasulye vs.)

Tam tahıllar (Buğday, çavdar vs.)

Sebzeler (Koyu yeşil yapraklı sebzeler, morlar, turuncular, beyazlar, kırmızılar)

Meyveler (Morlar, turuncular, kırmızılar, sarılar)

Yağlı tohumlar (Ceviz, fındık, badem, keten tohumu vs.) dan oluşmalıdır.

Örnek bir menü planı vermem gerekirse;

Bir tabak kuru fasulye

Bir tabak bulgur pilavı

Salata

Salata içine ceviz

Yemeklerden bir saat önce bir yumruk büyüklüğünde meyve (Bir porsiyon meyve) eklendiğinde bu menü sağlık açısından yeterli ve dengeli bir menü oluyor.

Gördüğünüz gibi aslında sadece bu kadar!

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Kevser Başkara

Türkiye’nin İlk Vegan Diyetisyeni