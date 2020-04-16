Silikon Vadisi Etsiz Et'e Korona Dönemi İçin 500 Milyon Dolar Ayırdı

Gerçekten de gelecek vegan mı? Vegan beslenme geleceğin beslenmesi mi olacak? Göstergeler böyle olacağını söylüyor. Zaten uzun süredir konuşuluyor. Bu salgını da 5 yıldır gelecek diye bekliyorduk. Bu yüzden hayvancılık, doğa tahribatı ve virüslerle ilgili çalışanlar olarak olanlara pek şaşırmadığımızı söylemem gerek. Sizinle önümüzdeki günlerde ele alacağımız “Big Farms Make Big Flu” kitabını da heyecanla anlatacağım. “Big Farms Make Big Flu” salgınların hayvan çiftlikleri kaynaklı olduğunu anlatıyor.

Yeterli ve dengeli vegan beslenmenin insan, hayvan ve gezegen sağlığı için sayısız faydalarının olması, Dünya Sağlık Teşkilatı, Amerika, Kanada, Avustralya Sağlık Kuruluşları’nın vegan beslenme ile ilgili yayınları bizi bu tarafa doğru sürüklüyor. Evet tam anlamıyla sürüklüyor. Biz istesek de istemesek de bu tarafa geçeceğiz. 2018 Haziran’da yayımlanan çevre ve beslenme ilişkisi raporu, 2009’daki çevre raporu, Birleşmiş Milletler raporları, gezegenin sürdürülebilirliği için vegan beslenmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Bunlar olurken bitkisel etlere ve vegan yiyeceklere yapılan dev yatırımlar da sıklıkla gündeme geliyor. En son mart ayı içinde yapılan açıklamada Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren Impossible Foods (Etsiz et markası) korona salgınının girdiği belirsizlikten korunmak için 500 milyon dolar bütçe ayıracaklarını açıkladı. Bu dev bütçe ile salgından ayakta kalarak çıkmayı hedefliyorlar. Amerika’daki dostlarım, danışanlarım ve dünyanın dört bir yanında sayısız danışan ve arkadaşımın söylediklerine göre oralarda durumlar bizdekinden bin kat daha hızlı gidiyor. Mesela Kaliforniya’da Los Angeles’ta genç kesimden hayvansal yiyen pek yokmuş. Umarım, biz de artık farkına varır, şu hayvansal yeme sevdamızdan vazgeçeriz.

Dünyada ekonomistler, fütüristler, bilim insanları, dijital dünyacıların öngörülerine katılıyorum. Benim bu konudaki öngörüm, salgın bittiğinde doğa ve hayvanlarla olan ilişkimizi daha fazla sorgulayacağız, beslenme şeklimizi değiştirmek için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Şu anda sosyal medya akış hızı ve ziyaretçi sayılarımızda iki üç kat artış gözlemliyoruz. Sitemizi yenilemek zorunda kaldık bu sebeple. www.vegandiyetisyen.com yakında yepyeni yüzüyle bizimle olacak.

Özetle, son durumlar dünyanın ve geleceğin vegan olduğunu, gelecekte hayvan çiftliklerinin ve hayvancılığın geleceğin sürdürülebilirliği için var olmayacağını söylüyor.

Bekleyelim ve görelim, bu süreç hepimize çok şey öğretecek.

Haber kaynağı: Forbes, Guardian, Reuters

Bilim kaynağı: Science, Nature