MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKevser Başkara Osman Erk: Korona Erkekleri Kadınlardan Daha Çok Etkiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Kevser Başkara>Osman Erk: Korona Erkekleri Kadınlardan Daha Çok Etkiliyor
Mahmure
18.05.2020 - 08:52, Son Güncelleme:

Osman Erk: Korona Erkekleri Kadınlardan Daha Çok Etkiliyor

Kevser Başkara
Kevser Başkara
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kevser Başkara
Kevser Başkara
Osman Erk: Korona Erkekleri Kadınlardan Daha Çok Etkiliyor
Abone Olgoogle-news

"Bu hafta değerli hekimleri Instagram hesabım @vegandiyetisyen kanalında canlı yayınlarda ağırladım."

Hekimlerimizden biri  ÇAPA Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Anabilim Dalı Başkanı Değerli Hocam Prof. Dr. Osman Erk idi. Osman Hoca ile korona, salgın hastalıklar ve hayvancılık ilişkisini konuştuk. Kendisi, önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayındaki önemli açıklamalardan biri ise koronanın erkekleri kadınlara göre daha fazla etkilemesiydi. Ülkemizde korona ölümlerinin %70’i erkeklerden oluşuyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Beyler! Kendinize biraz daha dikkat edin. Sigara, alkolü ya bırakın ya da azaltın. Hem korona hem de diğer hastalıklar açısından kadınlara nazaran daha risklisiniz.

Konuyu ele alan Prof. Erk: “Kadınların bağışıklığı erkeklere göre daha güçlü. Bunun sosyal, fizyolojik, genetik nedenleri var. Sosyal nedenler arasında sigara kullanımı yer alıyor. Çin’de erkeklerin %50’si sigara kullanıyorken kadınlarda bu oran %2. İtalya’da sigara tiryakiliği erkeklerde %30’larda, kadınlarda %15. Bağışıklığın erkeklerde kadınlardan daha düşük olmasının nedenlerden biri ise genetik. Bağışıklık sistemini düzenleyen genler X kromozomu üzerinden taşınıyor. 

Kadın cinsiyet hormonları XX yani 2 tane X’ten oluşuyor. Bir X’te sorun olursa diğer X onu telafi ediyor. Erkeklerde bu durum böyle değil. Erkeklerde cinsiyet hormonları bir X bir de Y kromozomu üzerinden XY şeklinde taşınıyor. Diğer yandan kadın cinsiyet hormonları progesteron ve östrojen, bağışıklık için önemli yer tutuyor. Erkeklerde ise testosteron bağışıklığı azaltan etkenlerden. Kadınlar enfeksiyon hastalıkları ve kanser açısından daha şanslı. Kanser tedavilerine daha iyi yanıt veriyorlar. Bir de erkekler el yıkama hijyene dikkat etmeyebiliyorlar.” şeklinde açıklamada bulundu.

Osman Hoca ile konuşurken ben de beslenme ve yaşam düzenlemesi ile ilgili danışanları ve takipçilerimizi şöyle bir gözden geçirdim. %90’ı kadın!

Gördüğümüz üzere bağışıklıkta sadece beslenme etkili değil. Elbette beslenme çok kritik öneme sahip. Ama yaşam tarzı da oldukça etkili. Düzenli, zamanında ve yeterli uyku, meditasyon, nefes teknikleri, düzenli fiziksel aktivite bağışıklığı artırmak için olmazsa olmazlar.

False
Kevser Başkara
Kevser Başkara
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Pandemi Sürecinde Otomobil Bakımı
Mahrum Bırakma Kendini, An'ı Yaşa!
Yeni Normalleşme Dönemine Girdik
Nur Yoldaş Efsanesi ‘İz Bırakanlar Vol.1’ ile Geri Döndü