Osman Erk: Korona Erkekleri Kadınlardan Daha Çok Etkiliyor

Hekimlerimizden biri ÇAPA Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Anabilim Dalı Başkanı Değerli Hocam Prof. Dr. Osman Erk idi. Osman Hoca ile korona, salgın hastalıklar ve hayvancılık ilişkisini konuştuk. Kendisi, önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayındaki önemli açıklamalardan biri ise koronanın erkekleri kadınlara göre daha fazla etkilemesiydi. Ülkemizde korona ölümlerinin %70’i erkeklerden oluşuyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Beyler! Kendinize biraz daha dikkat edin. Sigara, alkolü ya bırakın ya da azaltın. Hem korona hem de diğer hastalıklar açısından kadınlara nazaran daha risklisiniz.

Konuyu ele alan Prof. Erk: “Kadınların bağışıklığı erkeklere göre daha güçlü. Bunun sosyal, fizyolojik, genetik nedenleri var. Sosyal nedenler arasında sigara kullanımı yer alıyor. Çin’de erkeklerin %50’si sigara kullanıyorken kadınlarda bu oran %2. İtalya’da sigara tiryakiliği erkeklerde %30’larda, kadınlarda %15. Bağışıklığın erkeklerde kadınlardan daha düşük olmasının nedenlerden biri ise genetik. Bağışıklık sistemini düzenleyen genler X kromozomu üzerinden taşınıyor.

Kadın cinsiyet hormonları XX yani 2 tane X’ten oluşuyor. Bir X’te sorun olursa diğer X onu telafi ediyor. Erkeklerde bu durum böyle değil. Erkeklerde cinsiyet hormonları bir X bir de Y kromozomu üzerinden XY şeklinde taşınıyor. Diğer yandan kadın cinsiyet hormonları progesteron ve östrojen, bağışıklık için önemli yer tutuyor. Erkeklerde ise testosteron bağışıklığı azaltan etkenlerden. Kadınlar enfeksiyon hastalıkları ve kanser açısından daha şanslı. Kanser tedavilerine daha iyi yanıt veriyorlar. Bir de erkekler el yıkama hijyene dikkat etmeyebiliyorlar.” şeklinde açıklamada bulundu.

Osman Hoca ile konuşurken ben de beslenme ve yaşam düzenlemesi ile ilgili danışanları ve takipçilerimizi şöyle bir gözden geçirdim. %90’ı kadın!

Gördüğümüz üzere bağışıklıkta sadece beslenme etkili değil. Elbette beslenme çok kritik öneme sahip. Ama yaşam tarzı da oldukça etkili. Düzenli, zamanında ve yeterli uyku, meditasyon, nefes teknikleri, düzenli fiziksel aktivite bağışıklığı artırmak için olmazsa olmazlar.