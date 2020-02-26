Dünya Vegan Beslenmeye mi Geçiyor?

Vegan kelimesini orada burada şurada ne kadar çok duyar olduk değil mi? Bu bir lobi faaliyeti mi, endüstrinin oyunu mu, gerçekten dünyanın gidişatını değiştirme iyileştirme çabası mı diye tartışıladursun dünyada veganlık ile ilgili ilginç gelişmelere tanıklık ediyoruz, öyle ki etmeye de devam edeceğiz.

Bir yandan Birleşmiş Milletler 10 yılımız kaldı diyor, Avustralya’da yangınlar çıkıyor, Kanada gibi ülkeler beslenme rehberlerini neredeyse vegana yakın yapıyor.

Yine de kafamız karışık. Çünkü, bir anda vegan konusunda bombardıman altında tutulduk gibi hissediyoruz. Oysaki bu bombardıman gibi hissettiğimiz gerçekle yüzleşme zorunluluğunda geç bile kaldık.

Sadece vegan beslenerek dünyanın kaynakları daha tasarruflu kullanılıyor. Mesela toprak kullanımının %90’ı sadece vegan beslenerek korunuyor. Su da aynı oranlarda korunuyor.

Bir porsiyon hayvan etinden yapılmış hamburger için 3.668 litre su harcanırken nohut içeren bir porsiyon vegan hamburger için 2,5 litre su harcanıyor. (Kaynak: Water Footprint Network)

Dünyada gezegenimizin sürdürülebilirliği adına vegan beslenmeye geçiş son zamanlarda epey hızlı oluyor, ülkemizde ne yapılıyor derseniz onları da ilerleyen haftalarda işleyeceğim.

Oscar’da vegan menü

Geçtiğimiz haftalarda Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Joker Filmi ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü alan vegan aktör Joaquin Phoenix, yaptığı konuşmada hayvancılık endüstrisinin gerçeklerinden bahsetti. Sütün elde edilişini reklamlardakinin dışında tüm gerçekliğiyle anlattı. Çok çarpıcı bir konuşmaydı.

Oscar sadece Phoneix’in konuşması ile değil vegan menüsüyle de dikkat çekti. Vegan menü konulmasının nedeni gezegenin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmaktı.

Hollywood’un önde gelen ajanslarından WME’nin düzenleyeceği vegan partiye Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Charlize Theron, Bong Joon-ho, Jonathan Pryce ve Florence Pugh gibi önemli isimler katıldı.

Oscar’da vegan menü çıkacağının sinyali Oscar’ın habercisi Altın Küre Ödülleri’nde verilmişti. Altın Küre Ödülleri’nde de (Golden Globes) vegan menü çıkmıştı.

Dünyadaki vegan menü düzenlemeleri Londra’daki kreşlerden Amerika’daki hastanelere, 2019’da Kanada Hükümeti’nin açıkladığı yenilenen Kanada Ulusal Beslenme Önerileri’ne kadar sürdürülebilirlik vurgusuyla yapılıyor. Kanada Ulusal Beslenme Önerileri neredeyse vegan.

Yakında daha fazla vegan beslenme haberi göreceğiz ve bu haberler genelde sürdürülebilirlik ve sağlığa bağlanacak.

Gelecek hafta hayvancılık endüstrisinin gezegenin %51’ini nasıl yok ettiğini anlatacağım.

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