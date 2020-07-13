Demir Demirkan ile Veganlığını Konuştuk

Türkiye’nin ilk vegan diyetisyeni olarak yaptığım çalışmaların bir kısmını yayınladığım bu köşe ile vegan yaşam konusunda doğru bilgi vermeyi ve vegan yaşama geçeceklere ilham vermeyi hedefliyorum.

Bir röportaj serisini bu vesileyle yapmaya başladığımı duyurmak istiyorum. Bu hafta hepimizin yakından tanıdığı Demir Demirkan ile veganlığını konuşacağız. Demir, benim hem çok sevdiğim dostum hem de takdir ettiğim, müziğini çok sevdiğim bir sanatçı. Türkiye’ye Eurovision birinciliği almış bir “Everyway that I can”in besteci ve söz yazarı Demir’i özel kılan sadece müziği değil aynı zamanda çevresindeki olaylara bakış açısı.

1. Ne zamandır vegansın? Veganlığa nasıl karar verdin?

Skinny Bitch kitabını okuduktan sonra 1 yıl vegan kalmıştım. Daha sonra, büyük ihtimalle eksik bilgi ile devam ettiğim için ciddi enerji düşüklüğü sorunu yaşadım. Özellikle spor günlerinde. Daha sonra 2017’de tekrar vegan oldum. Bu defa daha iyi bilgilenip sürdürebildim.

2. En sevdiğin vegan yemek ve tarif nedir?

Genelde vegan beslenmede kahvaltı zordur. Kahvaltıda cassava tortilla üzerine ezilmiş tatlı patates, üzerine avokado, ıspanak yaprakları, dere otu, vegan peynir kırıntıları koyuyorum. Baharat olarak da tuz, karabiber, köri ve kimyon.

3. Vegan yaşama geçmeyi düşünenlere ilham vermek için ne önerirsin?

Doymuş yağ ve hayvansal proteinin vücuda zararlı olduğu açık ve net olarak kanıtlandı. En azından bunları minimuma indirmek için biraz dikkat ettiğinizde zaman içinde doğal olarak hayvansal gıdaları tüketmeyi tamamen bırakacaksınız. Bunu bir diyet, bir gruba aidiyet ve hayatınız boyunca sürdürmeniz gereken bir kısıtlama olarak görürseniz bir süre sonra genelin beslenme tarzına geri döneceksiniz. Beslenme konusunda okuyup, araştırıp, bilgi sahibi olun. Her yemek yediğinizde “benim için faydalı mı, zararlı mı diye düşünün. Doğal olarak sürdürülebilir bir beslenme ortamı yaratacaksınız.

Bu röportajı hazırlarken yepyeni bir gelişme oldu: İsrailli bilim insanları, uzun süre üzerinde çalıştıkları bitkisel eti 2020 sonunda restoranlarda deneyeceklerini, 2021’de de marketlerde satışa sunacaklarını duyurdular.

Dünya çok hızlı değişiyor. Biz de bu değişimin bir parçasıyız.

Sıradaki röportajlar Ceylan Ertem ve Metin Türkcan ile olacak. Sevdiğiniz sanatçılarla veganlıklarını konuşmaya devam edeceğiz.

Haftaya görüşmek üzere…