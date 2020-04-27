Aralıklı Açlık Oruçları Kilo Vermenin Anahtarı mı?

Bu süreçte nasıl beslenelim de sonrasında pişman olmayalım Diyetisyen Hanım diyenlere bazı diyeceklerim var:

Öncelikle oruç nedir sorusundan başlayayım: Oruç, çeşitli nedenlerle bir süre yiyeceklerden uzak durma uygulamasıdır. Neredeyse tüm dinlerde oruç ibadetleri vardır. Bir de aralıklı oruç var, belki duymuşsunuzdur, son yılların en çok konuşulan konularından.

Kalori kısıtlamasından farklı bir uygulama olan açlık oruçlarında amaç, yediklerimizin uygun miktar ve zamanda planlanmasıyla beraber biyolojik ritmimize uygun halde yaşamak.

Türkiye’de daha yeni, başka diyarlarda uzun zamandır ele alınan bir konu. Ama son yıllarda açlık ve oruç ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmalara göre, yedi Amerikalı yetişkinden biri vücut ağırlığını kontrol etmek için oruç çeşitlerinden birini kullandığını bildiriyor.

Aralıklı açlık oruçlarında hedefler:

Yağ yakma

Genç kalma

Geç yaşlanma

Toksinleri atma

Açlık oruçlarında yediklerimizin biyolojik saatimize göre hayatımızda yer alması oldukça önemli.

Neyi

Ne kadar

Ne zaman

Neyle

Nasıl

Hangi ruh haliyle yediğimizin yanı sıra;

Stres yönetimi,

İş yaşam dengesi,

Dışımızdaki etkenler (Hava, ses kirliliği, mutasyonlar vs.) de etkilidir.

Peki, IF yaşam süresini uzatıyor mu?

Her gün üç öğün beslenme, sanılanın aksine yeni bir beslenme şekli. Hele ara öğünler… İşte onları hiç sormayın. Biz Beslenme ve Diyetetik eğitiminde danışanlarımıza ara öğün vermeyi öğrendik. Sonradan araştırdım ve öğrendim ki buna çoğu durumda gerek yok. Niçin ara öğün veriliyor hala, anlamış değilim.

3 öğün ve daha fazlası ile beslenme bir çeşit Sanayi Devrimi’nin getirdiklerinden… Atalarımız bin yıl boyunca genellikle günde sadece bir kez büyük bir öğün tüketmiş ve bu öğünle birkaç gün idare etmiş. Aslına bakarsanız Aralıklı Oruç, vücudu iyi yönde strese sokmak anlamına gelir. Bunun yanı sıra, sürekli kalori kısıtlamasından daha etkili bir yoldur.

Kalori kısıtlamalı diyetlerden farkı nedir?

Açlık oruçları, kalori alımını azaltmayı öneren diyet rejimlerinden farklıdır. Kalori kısıtlaması yerine vücuda yağ yaktırmayı öğretmeyi hedefler.

Kalori kısıtlı diyet programları, metabolizma hızında geriye dönüşsüz %17-%21 arasında azalmaya neden oluyor. Metabolizma hızınızı aralıklı açlık oruçları ile fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Kilo verdirmedeki etkisi;

GLP-1 adını verdiğimiz iştahı baskılayan hormonu salgılatıyor. Bu da iştahı azaltıyor. Fazla gıda alımını engelliyor. Bütün olayı bu kadar aslında.

ARALIKLI AÇLIK ORUÇLARI KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Bel çevresi yağlanması olanlar

Bir türlü kilolarını veremeyenler

İnsülin direnci olanlar (Fayda sağlama oranı yüksek.)

Prediyabeti olanlar

Polikistik Over Sendromu olanlar (PCOS )

Tip 1 diyabetliler (İnsülin pompası kullananlar) NOT: Sizi takip eden endokrinologtan onay alınması şartıyla programa kabul edebiliriz.

KİMLER UYGULAMAMALI?

Gebe ve emziren kadınlar

Yeme bozukluğu olanlar (Anoreksiya, Bulumia geçmişi olanlar)

Geleneksel diyetleri hiç uygulamaış olanlar

Tip 1 diyabetliler (Manuel insülin kalemi kullananlar)

Kanser hastaları

Ramazanda iftar ve sahurda beslenmeyi gelecek yazılarda ele alacağım.

Görüşmek üzere…