2020 Beslenmede Devrim

-Sirkadiyenritm konusu önem kazanacak

-Tüketim alışkanlıklarımız minimalizm üzerinden gidecek

-Gezegenin sürdürülebilirliği ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla bitkisel beslenme alternatifleri daha çok yaygınlaşacak.

ABD ve İngiltere tüketicilerinin yüzde 85’i, 2018 yılında yüzde 63’tü. Bu sayı 2019 yılında şirketlerin sürdürülebilirliğe yatırım yapmasını bekliyor.

-Tarımda yenilikler bizi bekliyor

Tarımda biyolojik çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar,

Toprak sağlığını iyileştirmek,

Toprağın karbon tutmasını sağlamak

Yakında biz bekleyen gelişmeler arasında.

-Bitki temelli beslenme: İklim krizi, sürdürülebilirlik için 2020’nin en çok takip edilen trend olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, bitkisel beslenme konusu içinde neler olacak?

Vegan Poultry: Beyond Meat CEO’su Ethan Brown verdiği bir röportajda 2020 yılında veganpoultry dedikleri vegan kümes hayvancılığının atağa geçeceğini belirtiliyor.

*VeganPoultryvegannugget, veganşinitzel gibi ürünleri kapsıyor.

CleanLabel: Bitki temelli devrim 2020’de bitki temelli yenilikçilik ve daha temiz bir yaşam içindaha geniş bir tüketici kitlesi yakalayacak. Bitki temelli devrim 2020’de yeniliklerle geliyor. Daha iyi beslenme profilleri ile daha temiz etiketli (Cleanlabel) et ve süt ürünlerini sunmakta zorlanıyorlar.

Sürdürülebilirlik: Innova Araştırması ile şirketlerin daha çok sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlar yapmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

1- Glutensiz ve tahılsız beslenme

Pegan yani paleo ve veganın birleşimi olan 2019’da çıkan beslenmenin 2020’de çok daha yaygın olacağını düşünüyorum.

Yeme trendlerinin yanı sıra Cleanlabel ve plastiksiz tüketimin yaygınlaşacağı.

2- Sağlık düşkünlüğü

Şekersiz, glütensiz, tahılsız, temiz beslenme. İçinde hayvansallar olabiliyor.

-GDO’suz beslenme yemiz beslenme

Bu şirketler her zaman karbon izini azaltmanın yollarını arıyor. Whole Foods adlı şirket, etsiz etler ve eko bilinçli biyo ambalajları ile tüm dünyada tanınıyor.

-SOYA bu yıl azalacak

Avrupa Haber Masası geçen yıl, Eko-Bilinçli Ambalaj ve Sahte Et Atıştırmalıklarını doğru bir şekilde içeren Whole Foods’tan 2019 yılı için yıllık gıda eğilimi tahminlerini yayınladı. Şimdi Whole Foods Market’in global alıcıları ve uzmanları, 2020 yılı için en çok beklenen ve yenilikçi gıda trendlerini ortaya çıkardı. Bu yıl, perakendecinin tahmini diğerlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve tarımdaki değişimlere, sebze bazlı unlara ve soyanın yavaşlamasına bakıyor. Gelecek yılın veganizm ile ilgili tahminleri aşağıdaki gibidir.

-Et – bitki karışımları

Görünüşe göre 2020 yılı, hayvansal ürünleri bitki bazlı malzemelerle harmanlayan kasap ve et markalarını görecek ve Whole Foods, örnek olarak et burgerlerini yüzde 25 taze mantarla harmanlayan James Beard Foundalition’ın The Blended Burger Project’ten bahsediyor.

“Applegate gibi büyük markalar, et y,yen tüketicilerin yüzde 30 bitkisel bazlı içerikli geleneksel sığır eti hamburgerlerini değiştirip değiştirmeyeceklerini görüyor, daha az yağ ve kolesterolün faydalarını ortaya koyuyor. Diğer markalar da Lika Plus Burger, et sayaçlarında görülen yüzde 25 Lika Plus (buğday, mantar, arpa mayası ve su) ile harmanlanmış yüzde 75 kıyma kullanılarak yapılmıştır.

Bu bir başlangıçtı ve eğer et üreticilerinin daha fazla bitki maddesi kullanmaya devam edeceği anlamına gelirse, bunun dünya çapında toplanacak bir eğilim olduğunu umuyoruz.

-Lif ve proteinli sebze unları geliyor

2020 yılı, meyve ve sebze unları getirecek. Bu unlar protein ve lif içerdiği için tercih edilecek.

-Soyanın yerini tahıl ve fasulyeler alacak

Büyük firmalar artık soyasız ürünler piyasaya çıkacak ve soyaya yönelik azalacak.

-Tereyağı yerine kaju yağı!

Kaju fıstığı, badem ve fıstık (merhaba, macadamia) ve hatta nohut ezmelerinin ötesinde fındık ezmesi.

Buradaki önemli nokta bitki bazlı içeriklerin daha fazla çeşitlilikte görüleceği ve gezegen üzerindeki tahribatı engellemek için mücadele etmemiz. Geçen ay 10 binin üzerinde katılımcının ağırlandığı Philedelphia’daki yıllık Gıda ve Beslenme Konferansı ve Fuarı’nda sağlıklı beslenme trendleri konuşuldu.

Vegan beslenme 2020’nin yeni sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini aldı bile. Dünyanın saygın ekonomi dergisi The Economist 20292a girerken bu yıl vegan yılı olacak diye duyurmuştu. Bu yıl vegan etlerin kümes hayvanları kısmında vegan alternatifler yaratacağı konuşuluyor.