Z Kuşağı Modası

Özgürlükçü ruhları ve teknolojiye bağımlılıkları giyim tarzlarını da değişime uğratarak dejenerasyona sürüklüyor diyebiliriz. Sıradanlıktan oldukça uzak yeni trendlere hakim ve ben ne giyersem o modadır salaşlığında bir akımdan bahsediyoruz.

Özellikle son zamanlarda gördüğümüz cinsiyetsiz moda tasarımları Z kuşağının da getirdiği bir trend haline geldi. Artık yeni tasarımlar cinsiyetsiz bir tabuyu benimseyerek üretilmekte olup hızla yayıldığını görebilmekteyiz. Defilelerin bir çoğunluğu artık “Cinsiyetsiz” olarak anılmakta.

Geleneksellik de neymiş diyor Z kuşağı ve geleneksellikten çok uzak bir tarza bürünüveriyor. Kural tanımaz bu kuşak moda konusunda hiçbir kurala itimat etmeksizin farklı bir trend oluşturuyor. Z kuşağıyla birlikte gelen athleisure trendi klasik yapılardan uzak, kalıpların dışına çıkan ve günlük hayatta rahatça kullanılıp sokak stilini konfora taşıyan cinsten bir form taşıyor. Spora giderken kullandığınız parçalarla sokak stilini match ederek bu trende yaklaşabilirsiniz.

Z kuşağının en eğlenceli parçalarından birisi de sanki çamaşır makinesinde solmuşçasına bir görünüme sahip olan batik! Modası adeta geçmeyen, dönem dönem aralıklarla hit olmuş olan batik Z kuşağının da gözde deseni haline geldi.

Beden dışı ürünlere gelirsek yani bildiğiniz üzere oversize. Rahat olmasının yanı sıra hatları belli etmeyişi ile de büyük ilgi topluyor. Bu tip kıyafetlerle daha özgür ve daha kuralsız hissedeceğinizden şüphem yok.

Güneş gözlüklerine şöyle bir bakacak olursak her tip gözlüğün her yüz tipine yakışmadığı teknik açıdan da aşikar. Z kuşağı ile trend olan mini gözlükler yüz tipine uygunluğuna bakılmaksızın popülerlikte üst sıralarda. Dediğimiz gibi bu kuşakta kural ve kriter yok, large.

Her ne kadar zor anlaşılır bir kuşak olsa da dijital bir kuşak olma özelliğini taşıyarak birçok platforma yön veren ve moda dünyasının trendlerini değiştirmeyi hedefleyen Z kuşağı tüm hızıyla etkisine devam ediyor.

Genç kalın, trendlerle kalın, modayla kalın…