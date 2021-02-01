Şubat Lookları

Asalet

Asil duruş deyince akla ilk gelen renk siyah olsa da özellikle bu ayın asaleti mor desek yeridir. İhtişamlı görünümü ve duruşu her parçada kendini gösteren cinsten bir form sergiliyor adeta. Gözünüzde canlanan her tonuyla mor bizlerle. Özellikle pozitif enerji yaydığı söylenen mor enerjisiyle de bizleri büyülüyor.

Buğulu makyaj

Daha gizemli ve daha buğulu bir görünüm için bu ayın looklarında buğulu makyaj var. Mistik bir formda olmasının yanı sıra şık bir görünüm elde etmek isteyenlerin de imdadına koşuyor. Grinin en güzel tonlarını ister full makyajda kullanın, ister gözleri buğulu bir forma sokarak ön plana çıkarın, seçim sizin.

Çakıl rengi

Hem soft hem klasik… Klasikten uzaklaşmayanlar için de güzel bir seçenek olan çakıl rengi özellikle çanta ve paltolarda number one diyebiliriz. Krem rengi ve tonlarıyla match ederek soft ve duru bir görünüme kavuşabilirsiniz ya da daha iddialı renkler kullanarak kombinizi her anlamda dengeleme yoluna gidebilirsiniz.

Duru görünüm

Daha masum ve daha duru bir görünüme kavuşmanın yolu beyazdan geçiyor. Beyaz aksesuar ve duru bir görünüm ise incide gizli. İncinin, zarafeti temsil ettiği aşikar ve bu konu tartışmaya kapalı. Özellikle bu ayın lookları arasında maskülen tarzın inci ile buluşmasını kutluyor ve oldukça beğeniyoruz.

Gökyüzü üzerimizde

Biraz da ayaklarımızı yerden kesip gökyüzüne doğru yolculuk yapalım. Favori renkler arasında gökyüzünün tonları da var. Mavi umut demek, özgürlük demek ve hayallere dalıp gitmek demek. Gökyüzüne baktığımızda neler hissediyorsak…

Gökyüzünün tonlarını üzerimizde taşımaya başlayalım ve mavinin en güzel tonlarıyla kombinler yapalım.

Güneş saç

Enerji mi dediniz? Hadi biraz modumuzu yükseltip kasvetli havalara kafa tutalım. Sarı tam da bunun için var. Aklınıza gelen hemen hemen her parçada özgürce sarıyı kullanalım o halde. Güneş saçmak için tek bir renk yeterli.

İddialı kırmızı

Biraz tansiyomları yükseltmenin vakti geldi. Tutkunun, gücün, heyecanın ve tabiki de aşkın rengi olan kırmızının sesine kulak verelim. Daha güçlü ve daha dinamik kombinler için kırmızı en doğru seçim. Şubatın en favori rengi olan kırmızıyla bu ay iddialı görünümün çanları çalmaya başladı bile. Asil ve dikkat çekici adımlarla kombininizi nirvanaya çıkarabilirsiniz.

Midi boy

Ne kısa ne uzun… Modern bir görünümün anahtarı olan midi boy eteklerle şıklığı yakalıyoruz. Boyfriend gömleklerle midi boy etek kombinlerini, çizmelerle taçlandırarak hem şık hem modern bir görünüme kavuşarak retro bir havaya bürünebilirsiniz. Bu ay midi boy eteklerle modern bir retro rüzgarı esiyor.

Naturel tonlar

Doğaya kulak ver, doğanın renklerine göz at! Daha doğal daha asil. Doğayı gardırobumuza katma zamanı çoktan geldi bile. Kahverengi ve toprak tonlarıyla yapacağınız kombinlerde özellikle süet materyallere yer verin.

Parlak

Hadi biraz parlayalım. Kışın olmazsa olmazları arasında yer alan montlarla parlama zamanı. Dolabınızda parlak ve dikkat çekici montlara yer açın o halde.

Suni kürk

İçimizi ısıtacak bir öneri gelsin o halde, suni kürkler. Yumuşacık dokusuyla bizi sarıp sarmalayacaklar. Bu kış hem sıcak hem havalı görünmenin anahtarı kürklerde saklı. Bot ve çantalarınızda da suni kürke yer verin zira bu kış çok yumuşak geçecek. Sezonun moda çantalarından olan bel çantalarında bile kullanılan kürk materyaliyle kışa uygun bir forma girerken stil sahibi bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Şişkin stil

Hem rahat hem stil sahibi görünüm için şişme montları kullanmanın tam da sırası. Puffer montlarla yürüyüşe, işe veyahut bir kahve içmeye giderken kullanabilir, şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Modeller- kesimler değişiyor, renk skalası genişliyor ve puffer montlar hayatımızdan çıkmıyor. Kurtarıcı parça olma özelliğiyle yanımızda. Deri görünümü ile de birçok kişi tarafından çok sevilen pufferlar, crop kesimli modelleriyle de beğenileri topluyor. Oversize severleri de yarı yolda bırakmıyor, oversize kesimli modelleriyle de her kitleye ve her zevke hitap ettiğini kanıtlar cinsten duruşunu bozmuyor.

Şubat looklarıyla daha şık ve trend bir görünüme kavuşabilir, korkmadan parçaları match edebilirsiniz.

Şık kalın, güzel kalın, modayla kalın…