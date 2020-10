 Sonbahar Trend Kombinleri

Özellikle sonbahar kombinleri genelde yaz kombinlerinden izler taşırken biraz da salaş bir moda girmeye başlayıp konforu arıyoruz. E havalar da soğumaya başladığına göre kışlıkları çıkartmanın vakti geliyor. Sonbahar günlerinin tadını bu güzel kombin önerileriyle çıkartabilirsiniz. Hadi başlayalım o halde!

ELBİSE-KAZAK

Yazlık cicili bicili elbiselerimizden uzaklaşmak istemediğimiz doğrudur. Peki yazlık elbiselerinizi nasıl kombinlemeye devam edebilirsiniz? Beğendiğiniz yazlık elbiselerinizi crop model kazaklarla kombinlemek şahane olurdu. Elbisenize uygun kazak modelleriyle bu işi şip şak halledebilirsiniz. Uzun kazaklarınızı ise alt kısmını rulo yapacak şekilde kazak ile elbisenizin birleştiği noktaya kemer detayı ekleyerek mükemmel bir tarz yakalayabilirsiniz, denemesi bedava.

BATTANİYEMSİ HIRKALAR

Yumuş yumuş sıcacık tutan hırkaları kim sevmez? Keten, ipek kumaşlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz oversize hırkalar sizi hem bohem hem trend bir forma sokabilir. Yazlık parçalardan hala kopamayanlar olarak bu iyi bir fikir olabilir. Saten askılı bir bluz ile oversize hırkanızla hem şık hem sımsıcak kalabilirsiniz.

ETEK-DİZ ÜSTÜ ÇİZME

O çok sevdiğiniz ama havalar soğuyunca giyemediğiniz ve çorapla da giymek istemediğiniz mini eteklerinizi diz üstü çizmelerinizle kolayla kombinleyip trend bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bu sene de diz üstü çizmeler revaçta olduğuna göre mini etek severleri bu kombinle sahneye alalım o halde.

ÇİÇEK- DERİ MONT

Gelelim yazın en çok giyilen desenlerinden biri olan çiçek desenlere. Şu süreçlerde de bu elbiseleri giymek isteyenlerden misiniz? Deri ceket ve çiçek desenli elbiseleri kombinleyerek hem dilediğinizi giyip hem de trend bir görünüme kavuşmak sadece iki parçaya sahip olmak kadar kolay.

JEAN

Jean parçalar her daim her mevsim vazgeçilmezlerimiz arasında olsa gerek, kadın yahut erkek. Şu mevsimde kot montlar yanımızdan, elimizden, üstümüzden ayrılmıyor her anlamda kurtarıcı rolünü kapıyor. Özellikle yırtık kotlarla yapacağınız salaş kombinler sizi tam da sonbahar havasına yakıştıracak cinsten.

SWEATSHIRT

Sonbahar gelir gelmez belki de üstümüze giydiğimiz ilk parçalardan biri bence. Spor şık tarzı benimseyenlerin özellikle vazgeçemediği sweatshirtler o kadar geniş bir kombin skalasına sahip ki aslında. Taytla kombinleyerek kolaya kaçabilir ya da deri bir etekle kombinleyerek zora koşup güzel bir forma bürünebilirsiniz. Seçim sizin. Elbiselerin üzerinde kullanıp etek görüntüsü yakalayarak kombinlerinizde çeşitlilik de sağlayabilirsiniz, dediğim gibi seçenek çok.

Geçiş mevsimleri eşittir ne giyeceğim ben şimdi dışarı çıkarken demek aslında birçoğumuz için. Hem yazlık hem kışlık giyinip orta şekerli kombin yapmak demek. Güzel kombin önerileriyle çeşitlilik yaratabilirsiniz, hayal gücünün sınırı yoktur. Güzel kalın, sıcak kalın, modayla kalın.

İZEL ÇELEBİ ILGIN